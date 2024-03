Sarete anche i più forti ma da voi non ci verrò mai | Inzaghi, UFFICIALE: snobbato ancora dal talento

Il tecnico piacentino ha ricevuto il secco rifiuto da parte di un calciatore da lui richiesto alla società nerazzurra.

Ormai di aggettivi ce ne sono davvero pochi. O meglio, ce ne sarebbero tantissimi, ma c’è il rischio che siano già stati usati ed in alcuni casi anche abusati. L’Inter di questo 2024, ma in generale di tutti questi primi sei mesi e mezzo di stagione, è una squadra incredibile che continua a strabiliare, dominare avversari e infrangere record.

Sono undici consecutive le vittorie in tutte le competizioni, così come sono undici su undici le partite vinte in questo 2024. I due primi mesi dell’anno sono stati praticamente perfetti e non hanno conosciuto nemmeno mezzo stop. Otto vittorie su otto in campionato, una in Champions League e due nelle final four di Supercoppa Italiana.

Miglior difesa, miglior attacco, miglior differenza reti e maggior numero di punti. Dati che, però, non descrivono solo il cammino della Beneamata in Serie A, ma addirittura si allargano ai cinque maggiori campionati europei, considerando tutte le squadre.

Nelle ultime quattro partite di campionato, inoltre, l’Inter ha sempre segnato quattro reti, terminando le ultime tre – Salernitana, Lecce e Atalanta – con un netto 4-0. Numeri che insomma non ammettono repliche, con buona pace delle polemiche sugli arbitraggi presunti a favore e le sviste che nel corso di una stagione possono livellarsi.

Inter, Scudetto ormai ad un passo

L’Inter si avvia ormai in maniera incontrastata verso il suo ventesimo Scudetto che porterà alla seconda stella ed il recupero della 21esima giornata contro l’Atalanta, che si è giocato mercoledì sera a San Siro, ha ancora una volta mostrato tutta la straordinaria forza di una squadra che Simone Inzaghi ha plasmato e costruito alla perfezione.

A questa Inter sembra non importare se di fronte si possa trovare la Salernitana, ultima della classe, o l’Atalanta, insieme proprio alla capolista la squadra più in forma del momento. I nerazzurri stravincono e dominano in tutti i casi, sia dal punto di vista del punteggio che sotto quello del risultato.

Mercato Inter, niente Frendrup. Il danese rinnova con il Genoa

Ci sono inoltre dei dirigenti come Marotta e Ausilio che continuano a lavorare senza sosta per migliorare la rosa già in vista della prossima stagione. A luglio saranno dell’Inter gli svincolati Zielinski e Taremi che andranno a puntellare maggiormente una squadra già di per sé fortissima. Niente da fare, invece, per un altro obiettivo fortemente voluto da Simone Inzaghi in persona.

Parliamo del centrocampista danese del Genoa Morten Frendrup che ha appena firmato il rinnovo di contratto con il club rossoblù. A comunicarlo, con una nota, proprio i liguri che fanno sapere che il calciatore classe 2001 ha firmato il prolungamento del suo accordo con il Grifone fino al 30 giugno 2028.