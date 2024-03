Sei uno scempio, non meriti di stare alla Roma | De Rossi ammutinato, l’accusa arriva direttamente dai suoi

Clamoroso quanto sta accadendo a Roma. De Rossi stenta a crederci. La società potrebbe presto prendere seri provvedimenti.

Reduce da una mini striscia di quattro risultati utili consecutivi tra Serie A ed Europa League, la Roma di Daniele De Rossi si gode il suo momento positivo e mette nel mirino il match esterno di sabato pomeriggio contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una sfida, quella in programma all’U-Power Stadium tra brianzoli e capitolini, che soprattutto i secondi saranno chiamati a vincere per tenersi in scia di Atalanta e Bologna, le quali rappresentano attualmente le dirette concorrenti per il quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Un quarto posto, ora come ora occupato dalla formazione emiliana, che, distante appena quattro punti, è sicuramente alla portata del gruppo giallorosso il quale, dopo l’esonero di Mourinho e il conseguente arrivo di De Rossi, ha guadagnato ben tre posizioni in classifica, passando dal nono posto del tecnico portoghese all’attuale sesto.

Una risalita, per certi versi incredibile, che dal 20 gennaio in poi, data della prima partita del classe ’83 sulla panchina della Lupa, ha visto Dybala e compagni, considerando solo il campionato, vincere cinque partite e perderne solo una, contro l’Inter lo scorso 10 febbraio.

Roma, De Rossi punta alla conferma: i Friedkin faranno le loro valutazioni nei prossimi mesi

Tornato ufficialmente alla Roma nelle vesti di allenatore lo scorso 16 gennaio, Daniele De Rossi sembra aver finalmente portato un po’ di pace e serenità dalle parti di Trigoria. Ingaggiato per sostituire l’esonerato Mourinho, mandato via dopo la sconfitta per 3-1 rimediata a San Siro contro il Milan il 14 gennaio, l’ex numero 16 giallorosso ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza sulla panchina della formazione capitolina.

Una formazione, quella attualmente sesta in classifica, capace, sotto la guida del tecnico romano, di vincere cinque delle sei partite di campionato disputate fin qui. Cinque vittorie, con in mezzo solo la disfatta con l’Inter, alle quali, considerando l’Europa League, vanno aggiunti i due pareggi maturati contro il Feyenoord, estromesso poi dalla manifestazione grazie al successo ai calci di rigore ottenuto all’Olimpico lo scorso 22 febbraio.

Bove in panchina

Viene sostituito Pellegrini

Viene sostituito Paredes

Questo scempio è sempre in campo, dal primo all’ultimo minuto.

Continuo a non capire.#Cristante

👇 pic.twitter.com/cRqyL5qf4U — L’Ipnorospo (@IpnoRo5po) February 27, 2024

Roma, nonostante i buoni risultati c’è sempre qualcosa da criticare: stavolta tocca a Cristante

Centrale tanto nei piani di José Mourinho quanto in quelli di Daniele De Rossi, Bryan Cristante è recentemente finito nel mirino di alcuni tifosi giallorossi, i quali non starebbero apprezzando la sua costante presenza in campo a scapito di elementi della rosa considerati tecnicamente e tatticamente migliori.

Elementi come Bove, Paredes o Pellegrini che, stando ai vari commenti pubblicati su X da alcuni tifosi capitolini, meriterebbero di giocare fino all’ultimo minuto a differenza dell’ex Atalanta il quale, sebbene tra i meno dotati tecnicamente del centrocampo della Lupa, siamo sicuri faccia comunque egregiamente il suo lavoro meritandosi senza alcun’ombra di dubbio la fiducia del suo allenatore.