Mi dispiace, voi non siete convocati | Calzona ha deciso e non ammette repliche: non faranno parte della lista

Il nuovo tecnico del Napoli sta cercando di sistemare le cose ed invertire la rotta in casa azzurra e opera delle scelte insindacabili.

Tre volte Osimhen, due Kvaratskhelia, una Rrahmani. Il Napoli risponde alle contestazioni di Castel Volturno, dei tifosi esasperati da una stagione fin qui disastrosa e a tutte le critiche con un netto successo per 6-1 sul campo del Sassuolo, in occasione del recupero della 21esima giornata che non si era giocata per l’impegno azzurro in Supercoppa Europea.

Una vittoria netta, roboante e convincente in cui si è rivisto a tratti il Napoli della scorsa stagione, quello di Luciano Spalletti che si conosceva a memoria, segnava tanto, vinceva e faceva divertire la gente. Di fronte, però, i partenopei hanno trovato una squadra che ha opposto ben poca resistenza e che si trova in netta difficoltà, al penultimo posto in classifica e con l’allenatore appena esonerato.

Serviranno altri test, quindi, per capire qual è il vero Napoli di Francesco Calzona, arrivato in azzurro dopo l’esonero di Walter Mazzarri, come terzo allenatore stagionale e scelto anche perché conosce l’ambiente essendo già stato secondo di Sarri e Spalletti.

Il commissario tecnico della Slovacchia ha disputato tre gare fin qui. Non ha mai perso ed ha ottenuto due pareggi, contro Barcellona e Cagliari e la vittoria di Sassuolo. In Champions gli azzurri hanno convinto a metà, regalando per ampi tratti di gara il campo agli avversari. Ottima poi la reazione, sia a fine primo tempo che a fine seconda frazione.

Le scelte nette di Calzona dopo il Cagliari

In Sardegna, invece, il Napoli è sembrato quello lento, brutto ed involuto che si è visto molto spesso con Walter Mazzarri in panchina. Nonostante questo, il solito Osimhen aveva trovato il vantaggio, ma poi è stato tutto vanificato dall’erroraccio di Juan Jesus che ha aperto le porte e la strada a Luvumbo per il pareggio dei rossoblù allo scadere.

Proprio il centrale brasiliano, forse insieme a Zielinski, è stato tra i peggiori nella sfida contro il Cagliari, ma il loro pessimo rendimento, purtroppo per i tifosi del Napoli, è una costante di questa stagione. Per questa ragione Calzona ha deciso due tagli netti nella formazione che ha affrontato il Sassuolo.

Calzona, due esclusi e due infortunati contro il Sassuolo

Fuori dai titolari proprio i due sopraccitati: Juan Jesus e Zielinski. Al loro posto in campo dal 1′ sono scesi Ostigard e il neo acquisto Traoré, tra l’altro ex della gara. Due cambi che hanno portato i frutti sperati con la netta vittoria del Napoli ed il centrocampista in campo per meno di un quarto d’ora.

Oltre alle decisioni nette e drastiche di Calzona su Juan Jesus e Zielinski, nella trasferta in Emilia il Napoli ha dovuto rinunciare per infortunio a due calciatori della rosa. Non sono partiti con la squadra, infatti, Cyril Ngonge, che ha proseguito il lavoro personalizzato in palestra, e Jens Cajuste, che ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento.