Inzaghi vincerà la Champions League: l’incredibile profezia ha previsto tutto | Scommesse chiuse a causa della statistica

Inter sempre più favorita per la vittoria della Champions League, le statistiche premiano Simone Inzaghi, può ripetere l’impresa di Mourinho

Sempre più lanciata verso la conquista della Seconda stella, l’Inter ha effettuato l’allungo decisivo in campionato dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus e i passi falsi delle ultime gare per i bianconeri. Un percorso netto quello dei nerazzurri, con una sola sconfitta subita in 25 partite di Serie A e una media punti che, se dovesse procedere in questo modo, vedrebbe il club raggiungere quota 100.

Grande merito va a Beppe Marotta per aver allestito una rosa competitiva nella scorsa sessione estiva di calciomercato, sostituendo nel migliore dei modi i partenti, senza investimenti corposi da parte della società ma con un bilancio in attivo e i paletti del fair play finanziario che sono stati rispettati.

Ma soprattutto l’artefice di questo cammino senza intoppi è mister Simone Inzaghi che ha dato continuità a una primavera in crescita con cui l’Inter era arrivata a trionfare in Coppa Italia, a inanellare un filotto di risultati positivi in campionato e a raggiungere la finale di Champions League.

Se lo Scudetto resta l’obiettivo principale, non è vietato sognare bissare il percorso della scorsa annata in Europa e l’andamento dei nerazzurri fa ben sperare in tal senso, con alcuni top club stranieri in difficoltà, dal Bayern Monaco al Barcellona.

Nove vittorie di fila per l’Inter, record per Inzaghi

L’Inter sta vivendo un avvio di 2024 perfetto. Dal 2-1 al Verona in campionato all’1-0 imposto ieri all’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League, i nerazzurri hanno messo in fila nove successi in tutte le competizioni per la prima volta nell’era Simone Inzaghi.

Tutto questo non capitava dalla gestione di Antonio Conte. Contro l’ostica squadra spagnola l’Inter ha dominato in lungo e largo e poteva chiudere la pratica con qualche rete in più. Ci sarà da soffrire al Wanda Metropolitan ma il passaggio del turno sembra alla portata.

L’Inter tra le favorite per la vittoria della Champions League

Questo stato di forma ottimale farà abbassare anche le quotazioni dei bookmakers relative alla vittoria della Champions League, con il Real Madrid e il Manchester City che sembrano essere i possibili rivali.

E chissà se il prossimo 1 giugno, a Wembley, non ci sarà la rivincita contro la squadra di Pep Guardiola, un anno dopo un match giocato alla pari e deciso solo da un episodio.