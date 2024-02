Thuram? Un novellino se paragonato a lui | Serie A, ecco il nuovo Ibrahimovic: colpaccio ufficiale

Il grande impatto dell’attaccante francese nella massima serie italiana ricorda quello che ebbe il campione svedese ormai venti anni fa.

Dodici gol stagionali in appena 34 presenza, ma soprattutto dieci gol e sette assist in 24 partite giocate in Serie A. Numeri importanti, numeri da sottolineare soprattutto se si pensa che appartengono ad un calciatore che è appena arrivato nel nostro campionato e quindi è al primo impatto con la Serie A.

Marcus Thuram, in realtà, sarebbe dovuto arrivare nel nostro Paese già nell’estate 2021. Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, infatti, l’Inter aveva un tesoretto da spendere e, dopo aver prelevato a pochi milioni di euro Dzeko dalla Roma, stava perfezionando l’acquisto del francese per poco meno di 30 milioni.

Il ragazzo, che all’epoca militava nel Borussia Monchegldbach, però, si infortunò in maniera gravissima e seria e il passaggio in nerazzurro saltò. L’Inter girò la cifra destinata all’acquisto di Thuram alla Lazio per Correa e quello forse fu il primo sliding doors di quella stagione in cui il Milan riuscì a vincere lo Scudetto proprio ai danni dei cugini.

Due estati più tardi, dopo che il figlio del grande Lilian si era ripreso totalmente dall’infortunio, partecipando anche al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale nell’inverno 2022, ecco il secondo sliding doors di questa storia, questa volta con fortune alterne anche se con gli stessi protagonisti.

Thuram, lo sliding doors favorevole all’Inter

Il Milan sembra essere ad un passo dall’ingaggiare Thuram, nel frattempo arrivato in scadenza di contratto con il club tedesco. A poche ore dall’accordo definitivo con i rossoneri, però, ecco spuntare l’Inter e Beppe Marotta che contattano l’entourage di Marcus, offrono un ingaggio superiore rispetto a quanto proposto dai cugini, e convincono il calciatore a scegliere la Beneamata.

L’impatto di Thuram con l’Inter lo abbiamo già descritto e non va dimenticata nemmeno lo splendido gol che il calciatore ha realizzato a metà settembre proprio nel derby contro il Milan, terminato con la netta vittoria per 5-1 dei nerazzurri. Una partita da dimenticare per i rossoneri che però convinse i vertici milanisti dell’opportunità di richiamare in società Zlatan Ibrahimovic.

Da Ibra a Johansson, un nuovo svedese in Serie A

Lo svedese ha avuto il suo grande impatto con il Milan per ben due volte da calciatore e, in entrambi i casi, è riuscito a riportare lo Scudetto in casa rossonera dopo tantissimi anni. Difficilmente un calciatore sarà così decisivo in Serie A in futuro, ma certamente ad ogni svedese ingaggiato si fa il facile paragone con Zlatan, non fosse altro per lo stesso Paese di residenza.

L’ultimo di questa lista è un nuovo acquisto del Genoa. I rossoblù, infatti, hanno messo a segno nelle scorse ore un colpo in prospettiva, prelevando dall’Halmstad il giovane fantasista classe 2006 Vincent Gunnar Johansson. Il neo-maggiorenne svedese si aggregherà alla formazione Under 18 del Genoa allenata da Gennaro Ruotolo.