Clamoroso in Serie A: Milinkovic-Savic torna a casa | Annuncio del presidentissimo, definite la date

Annuncio del presidente, per Milinkovic Savic il ritorno a casa, colpo di scena in Serie A, grande colpo in vista della prossima stagione

Per i fratelli Milinkovic Savic sono lontani i fasti di un tempo. Sergej si è trasferito la scorsa estate all’Al Hilal, squadra del campionato saudita, diventando compagno di squadra di Neymar ma questa nuova avventura, seppur fruttuosa dal punto di vista economico dato il compenso faraonico, non lo soddisfa perché lo tiene lontano dall’Europa e dalla Champions League, competizione che vorrebbe tornare a giocare.

Vanja non dà garanzie tra i pali del Torino che continua a mantenere intatte le speranze di un piazzamento europeo, seppur reduce da due pesanti sconfitte contro le due squadre della Capitale, prima tra le mura amiche per mano dell Lazio e poi a Roma a causa di una tripletta di uno scoppiettante Paulo Dybala.

Anche in queste due gare, molto importanti, Vanja non è stato perfetto con qualche ingenuità di troppo, e Juric si è fatto sentire esprimendo il proprio rammarico per aver giocato alla pari dell’avversario senza però raccogliere nemmeno un punto.

Granata che sono comunque reduci da un periodo favorevole, spinti da un centrocampo dinamico, da un Bellanova in stato di grazia sulle fasce ed attenzionato da Luciano Spalletti in vista degli Europei, e con un Duvan Zapata come valore aggiunto in area di rigore.

Milinkovic Savic se ne va da Torino, Cairo ha individuato il sostituto

La conferma di Milinkovic Savic come portiere titolare del Torino è in forte discussione. L’estremo difensore serbo potrebbe, quindi, tornare a casa, in cerca di trovare una nuova sistemazione, forse in un altro club di Serie A.

Come sostituto il presidente dei granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Vagnati hanno individuato il profilo di Juan Musso, diventato secondo all’Atalanta di fronte all’esplosione di Carnesecchi che si è imposto tra i pali dei bergamaschi.

Un’operazione alla portata, i possibili numeri del trasferimento

L’argentino è diventato l’uomo di coppa ma punta a tornare protagonista con più continuità per riconquistare la convocazione con la nazionale argentina, con cui si è proclamato campione del Sud America nel 2021, motivo per cui l’opzione Torino sarebbe molto gradita per lui.

La sua valutazione è intorno ai 10 milioni dato l’utilizzo ridotto in Lombardia rispetto alla precedente parentesi in Friuli con la maglia dell’Udinese. Per il 29 enne un ingaggio di circa un milione che sarebbe assolutamente coerente con i parametri del club granata.