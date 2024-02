Vinco la Premier e sono dei vostri | Milan, bomba dall’Inghilterra: Cardinale deposita il contratto e lo affianca a Tomori

Milan, arrivano rinforzi in difesa. Cardinale vola in Inghilterra e chiude per il forte difensore. Con Tomori saranno insuperabili.

Se il campionato di Serie A sembra ormai a un passo dall’essere vinto dall’Inter di Simone Inzaghi, che occupa stabilmente la prima posizione in classifica con ben nove punti di vantaggio sul secondo posto della Juventus, lo stesso non si può certo dire della Premier League.

Un massimo campionato, quello inglese, nel quale, considerando la corsa al titolo, regna tuttora grande incertezza visti i soli due e quattro punti che separano, ora come ora, Arsenal e Manchester City (i Citizens giocheranno oggi, martedì 20 febbraio, il recupero della 18esima giornata contro il Brentford) dal Liverpool capolista.

Una squadra, quella guidata da Jurgen Klopp, che, dopo aver completamente toppato lo scorso anno (i Reds hanno concluso l’annata 2022-2023 al quinto posto in classifica) è tornata a competere nuovamente per il titolo a distanza di quasi due anni dal secondo posto conquistato alle spalle del Manchester City al termine della stagione 2021-2022.

Un secondo posto, ottenuto sempre dietro agli uomini di Pep Guardiola anche nell’annata 2018-2019, che sulla sponda rossa del Mersey sperano non venga conseguito anche alla fine della stagione corrente. Una stagione, questa, che Salah e compagni proveranno ovviamente a chiudere in prima posizione per riportare ad Anfield un titolo di campione d’Inghilterra che manca ormai da quasi quattro anni.

Milan, l’obiettivo è rinforzare la difesa: Cardinale guarda in Premier League

All’apertura ufficiale della sessione estiva di trattative manca ancora qualche mese, ma il Milan di Gerry Cardinale è già al lavoro per rinfoltire il proprio reparto arretrato in vista della stagione 2024-2025. Visto il quasi certo addio di Simon Kjaer, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non dovrebbe essere rinnovato, il patron rossonero avrebbe già prenotato un volo per l’Inghilterra per chiudere quanto prima la trattativa per un forte difensore attualmente impegnato tra le file del Liverpool.

Un difensore, centrale nei piani di Jurgen Klopp, che potrebbe accettare tranquillamente il trasferimento a Milano qualora i Reds dovessero reputare valida l’offerta che il club rossonero è pronto a far pervenire sul tavolo del presidente, Werner.

Milan, spunta l’ipotesi Joe Gomez: affare da poco più di 20 milioni di euro

Attualmente impegnato nella corsa alla vittoria della Premier League col suo Liverpool, Joe Gomez potrebbe lasciare il massimo campionato inglese al termine della stagione per trasferirsi al Milan di Gerry Cardinale. Stando infatti a quanto trapelato in queste ore, la società meneghina starebbe seriamente pensando al difensore inglese per rafforzare il proprio reparto arretrato.

Un reparto che, prossimo a salutare Simon Kjaer, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, come detto, non dovrebbe essere rinnovato, è pronto ad accogliere, proprio in sostituzione del danese, Joe Gomez, il quale, qualora la trattativa tra Diavolo e Reds andasse realmente in porto, sbarcherebbe a Milano per una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro.