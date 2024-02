Se mi volete ancora, io ci sto | Juve, ecco la punta di diamante per Allegri: Giuntoli vola a Madrid e chiude l’affare

Giuntoli vola a Madrid e chiude la trattativa per il forte giocatore. Rinforzata la rosa di Massimiliano Allegri. La Juventus torna competitiva.

Senza coppe europee a causa della penalizzazione inflittale al termine dello scorso campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro tra le mura della Continassa per prepare al meglio la sfida casalinga di domenica contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una sfida, quella contro la formazione ciociara, che il tecnico toscano sta preparando nel migliore dei modi affinché la squadra possa riconquistare un successo che manca ormai dal 3-0 rifilato al Lecce di Roberto D’Aversa lo scorso 21 gennaio.

Una squadra, quella bianconera, che, sebbene rimasta sempre più o meno competitiva, negli ultimi anni ha visto andar via giocatori che, col senno di poi, avrebbero forse potuto dare una grossa mano a Massimiliano Allegri in questo momento di difficoltà.

Giocatori come ad esempio Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata che, legati attualmente a Tottenham (i primi due) e Atletico Madrid, avrebbero magari ancora potuto dire la loro al servizio del tecnico toscano.

Juventus, Giuntoli va a Madrid e chiude velocemente l’affare

Ormai concentrata esclusivamente sul consolidamento del secondo posto in classifica che vorebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus del patron Ferrero guarda anche al calciomercato e pensa già a chi mettere nel mirino in vista della prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, che dovrà necessariamente vedere la Vecchia Signora lottare per lo scudetto e, perché no, per quella Champions League che a Torino manca ormai dal 1996. Una Champions League che, vista la trattativa che Giuntoli è pronto a chiudere a Madrid, potrebbe diventare davvero possibile.

Juventus, a volte ritornano: Rudiger di nuovo nel mirino dei bianconeri

Seguito a lungo dalla Juventus nel 2022, Antonio Rudiger sembra essere finito nuovamente nella lista dei desideri del club bianconero. Stando infatti a quanto venuto a galla in questi giorni, la Vecchia Signora starebbe seriamente pensando al forte difensore tedesco per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League.

Un difensore, l’ex Roma e Chelsea, che, legato attualmente al Real Madrid da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, potrebbe sbarcare all’ombra bianconera della Mole la prossima estate per una cifra poco inferiore ai 30 milioni di euro. Al momento non sono ancora state gettate le basi della trattativa, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe certamente sbloccarsi. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.