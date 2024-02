È lui chi cercate | Amrabat fa la ‘spia’: altro che bei ricordi, ha tradito ancora una volta la Serie A

Ambarat è stato solo l’ultimo della Serie A ad accasarsi nello storico club inglese, il prossimo potrebbe essere uno dei centrali più forti del campionato

Con la Fiorentina Amrabat aveva stupito per la sua continuità di prestazioni ma è al Mondiale in Qatar che arriva ad essere notato a livello europeo per la capacità di prendere in mano il centrocampo della Nazionale marocchina, rivelazione del torneo. Alla Viola arriva un’importante offerta da parte del Manchester United e così il regista si trasferisce in Premier League.

Nel campionato più affascinante e roccioso del mondo il centrocampista non riesce però a ripetersi e delude le aspettative, anche a causa di qualche problema fisico che ne condiziona il rendimento.

Una storia gloriosa quella del club di Manchester che nell’ultimo decennio ha investito molto ma senza riuscire a tornare a competere per il titolo inglese, con il testimone che è stato passato ai rivali del City che con Pep Guardiola sono arrivati a conquistare anche il Triplete.

Nemmeno i ritorni di due campioni come Cristiano Ronaldo e di Paul Pogba sono serviti per far di nuovo esultare i calorosi tifosi dell’Old Trafford, la società ha provato diverse strade e cambiato più allenatori ma senza sortire gli effetti sperati.

Il Manchester United torna a pescare in Serie A, vuole il difensore della Juventus

Per la prossima estate la priorità dei Red Devils è quella di rinforzare la difesa, ancora particolarmente fragile e perforata in Premier League, e l’oggetto dei desideri è Gleison Bremer che la Juventus valuta non meno di 70 milioni.

Pare che il club inglese non abbia problemi a mettere sul piatto una cifra simile per accaparrarsi le prestazioni del centrale e continua a guardare alla Serie A per rinforzare il proprio organico come ha fatto anche nelle scorse sessioni di mercato.

Bremer è il perno della difesa bianconera, il rinnovo basterà?

Bremer è il vero valore aggiunto del reparto arretrato bianconero, è il più impiegato della rosa con 25 presenze su 27 match disputati dalla Vecchia Signora in questa stagione sinora, tra campionato e Coppa Italia.

Il 27 dicembre scorso Gleison Bremer ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2028. È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e la fiducia di tutto l’ambiente.