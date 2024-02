Vinceva le Champions con CR7, ora marcisce in panca | Giuntoli, colpo epocale per giugno: arriva per due spicci

Giuntoli piazza il super colpo e fa felice Allegri. La Juventus prende l’ex compagno di Cristiano Ronaldo. Arriverà a giugno.

Stabilmente in seconda posizione con quattro punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara, tra le mura della Continassa, all’impegnativo tour de force che dal 3 marzo al prossimo 14 aprile la vedrà affrontare in ordine Napoli, Atalanta, Genoa, due volte la Lazio (una in campionato e una in Coppa Italia), Fiorentina e Torino.

Sette partite che la Vecchia Signora sarà ovviamente costretta a non fallire sia per garantirsi definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League sia per portare a casa un trofeo che manca nelle bacheche bianconere ormai da tre anni.

Bacheche, quelle della società del patron Ferrero, nelle quali, al di là dei titoli nazionali, manca soprattutto, da tempo immemore (da quasi 28 anni), quella coppa dalle grandi orecchie sfiorata recentemente solo nelle annate 2014-2015 e 2016-2017.

Due annate, quelle, concluse entrambe al secondo posto a causa delle sconfitte in finale contro Barcellona e Real Madrid, in seguito alle quali il club piemontese non è riuscito più ad avvicinarsi alla conquista del trofeo che, ricordiamo, manca all’ombra della Mole dal 1996.

Juventus, Giuntoli già al lavoro in vista della Champions 2024-2025

Quasi certa della partecipazione alla prossima Champions League, la Juventus è già al lavoro in vista della stagione 2024-2025 con il chiaro intento di tornare competitiva tanto per la conquista dello scudetto quanto per la vittoria della Champions League.

Una Champions League che, sfumata lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica, rappresenta da tempo l’obiettivo del club bianconero il quale, nella figura del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta già operando meticolosamente in sede di mercato per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa di livello internazionale che possa far bene tanto in Italia quanto in Europa.

Juventus, idea Varane per giugno: il difensore francese costa 20 milioni di euro

Legato dal luglio 2021 al Manchester United della famiglia Glazer, Raphael Varane potrebbe cambiare squadra a fine stagione. Sebbene centrale nei piani del tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, il difensore francese avrebbe infatti manifestato la volontà di cambiare aria quanto prima anche a causa del rendimento assai deludente della squadra in campo europeo.

Sull’ex centrale del Real Madrid avrebbe quindi iniziato a interessarsi la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, desiderosa, come detto, di tornare competitiva a livello continentale, potrebbe farci un pensierino la prossima estate. Il classe ’93, che lo United valuta tra i 25 e i 20 milioni di euro, ha già fatto capire di non disdegnare il trasferimento nel massimo campionato italiano che, sicuramente meno ricco e accattivante della Premier League, potrebbe comunque rappresentare un ottimo palcoscenico dal quale ripartire.