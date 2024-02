Lo prendo da Pioli, mi deve un favore | Allegri, svolta sul mercato: l’esubero di esperienza arriva in prestito

Rinforzo in prestito per la Juventus, si rinforza con un esubero del Milan ma utile al gioco di Max Allegri, pronta la proposta ai rossoneri

I destini di Milan e Juventus sono molto simili arrivati alla fine di febbraio. Per entrambe le compagine è tempo di archiviare i sogni Scudetti dato l’andamento senza intoppi dell’Inter che cammina spedita verso la conquista della Seconda stella. Non è però ancora il momento di pensare alla prossima stagione e archiviare quella in corso dato che gli obiettivi sono ancora da centrare.

I bianconeri, reduci da soli due punti nelle ultime quattro partite, vogliono blindare il piazzamento Champions League dalle insidie rappresentate da Atalanta e Bologna, a distanza di sicurezza ma in uno splendido stato di forma.

Resta, inoltre, un trofeo da mettere in bacheca, la Coppa Italia con la Vecchia Signora che è approdata senza problemi sino alla semifinale dove affronterà in un doppio scontro l’ex Maurizio Sarri e la sua Lazio, pronta a dare battaglia.

Per quanto riguarda il Milan, invece, lo stop di Monza testimonia la volontà di mister Pioli e della dirigenza di concentrarsi sull’Europa League, con il pass per gli ottavi già praticamente in cassaforte dopo la netta vittoria di San Siro contro i francesi del Rennes.

Il Milan sta recuperando i pezzi pregiati della difesa, out per infortunio

Nel match disputato contro i brianzoli è emersa tutta la fragilità della fase difensiva rossonera, la più battuta tra le squadre al vertice del campionato, nonostante il rientro dall’infortunio di Thiaw, apparso ancora non al meglio e l’impiego di Gabbia, tornato dal prestito a gennaio e che fino a quel momento aveva dato buone garanzie.

Sta per tornare in campo anche Kalulu, arrivato all’ultima fase del lungo percorso di recupero, con buoni segnali offerti in vista dei prossimi giorni. Con il ritorno del francese classe 2000, lo spazio per Kjaer diventa sempre meno e per lui la panchina è quasi certa.

Kjaer in prestito alla Juventus? L’ipotesi da non escludere

Per questo motivo la sua permanenza a Milanello è in dubbio. La Juventus potrebbe pensare a lui per rinforzare con un giocatore d’esperienza il reparto arretrato, anche in vista del ritorno in campo internazionale la prossima stagione, anche con la formula del prestito.

Ipotesi da mettere sul banco dato il forte interesse del Manchester United nei confronti di Bremer e il fatto che, per i rossoneri, è vicino al rientro anche Tomori.