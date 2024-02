Venite entrambi e salvate la Lazio | Lotito chiama Firenze: la panchina di Sarri ha un nuovo proprietario

Il rapporto tra il Presidente laziale, l’ambiente biancoceleste e l’allenatore toscano sembra essere arrivato ormai al capolinea.

Una stagione complicata, una stagione piena di alti e bassi, cominciata malissimo e che sta proseguendo con alcuni momenti positivi, ma senza particolare continuità, né di gioco né tanto meno di risultati. La Lazio di Maurizio Sarri fatica a trovare una sua identità in questo 2023/2024.

Dopo lo splendido e inaspettato secondo posto raggiunto nella stagione scorsa, con la conseguente qualificazione in Europa League, la cessione di Milinkovic Savic durante l’estate ha un po’ stravolto la rosa che ha visto arrivare diversi nuovi calciatori per cercare di far pesare di meno la mancanza di uno che era fondamentale negli equilibri tecnico/tattici della squadra.

Proprio quando Sarri sembrava aver trovato il bandolo della matassa ed un certo equilibrio tra risultati, gioco e modo di far stare in campo la propria squadra, sono arrivate le ultime poco convincenti prove, soprattutto in campionato.

Al netto della bellissima, e per certi versi storica, vittoria in casa contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, infatti, i biancocelesti hanno perso in campionato contro tre dirette rivali per la corsa all’Europa: Atalanta, Bologna e Fiorentina e pareggiato contro il Napoli. Queste quattro brutte prove, nelle ultime sei di Serie A, hanno depresso un po’ l’ambiente capitolino.

Sarri out, arriva Italiano?

Al netto di una Coppa Italia, oltre alla Champions, ancora da giocarsi, con la doppia sfida di semifinale contro la Juventus, il presidente Lotito potrebbe pensare di chiudere l’esperienza triennale con Maurizio Sarri anche a causa delle continue frecciatine e dichiarazioni poco edificanti del tecnico nei confronti dell’operato della società.

Il sostituto dell’ex tecnico di Napoli e Juventus potrebbe essere quel Vincenzo Italiano che tanto piace in Italia e all’estero per il modo aggressivo e propositivo con cui fa giocare le proprie squadre. Il tecnico della Fiorentina ha spesso adottato il 433 che è marchio di fabbrica di Sarri e quindi Lotito, ingaggiando l’ex allenatore dello Spezia, non dovrebbe nemmeno stravolgere la rosa.

Non solo Italiano, alla Lazio anche Beltran?

Continuare nel solco di Sarri, quindi, dal punto di vista tattico, di idee calcistiche e di filosofia di gioco, ma con una ventata d’entusiasmo e di freschezza in più. Vincenzo Italiano, inoltre, potrebbe portarsi con sé uno dei suoi pupilli di questa stagione: Lucas Beltran.

L’argentino, pagato 25 milioni dalla Fiorentina durante la scorsa estate, dopo diversi problemi di inserimento, ha finalmente trovato la sua vera identità e collocazione in campo durante queste ultime settimane. Con l’addio di Sarri potrebbe salutare anche Ciro Immobile che continua ad avere richieste dall’Arabia Saudita. Ecco che Beltran, quindi, erediterebbe ruolo e maglia dall’attuale capitano della Lazio.