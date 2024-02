Non ti lascio in mezzo a una strada | Allegri ‘riassume’ Pogba: nuovo ruolo di campo per il francese

Max Allegri si mostra vicino a Paul Pogba in un momento così delicato e offre al francese un ruolo di primo ordine in mezzo al campo bianconero

Adesso è ufficiale. Paul Pogba sarà squalificato per ben quattro anni, una condanna definitiva per lui. Il tribunale nazionale antidoping ha accolto le richieste della procura. Il centrocampista della Juventus era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito della trasferta di Udine, primo impegno di campionato della stagione in corso e vinto dai bianconeri con un sonoro 3 a 0.

Inizialmente sospeso in via cautelare, il campione francese mette ora a serio repentaglio la sua carriera da calciatore. La sentenza potrà essere impugnata davanti al Tas, tribunale arbitrale dello sport di Losanna, dai legali del giocatore.

I giudici hanno quindi deciso di non accogliere le istanze della difesa che aveva optato per non patteggiare e sperava di dimostrare l’assenza di dolo dell’assistito, dimezzando così la pena. La sospensione era avvenuta lo scorso 12 settembre dopo aver collezionato una manciata di minuti nelle prime due gare di Serie A.

Le controanalisi avevano confermato la positività e adesso, a 31 anni, la sua parabola calcistica è destinata a sprofondare, con il contratto da 4 anni che lo lega ai bianconeri fino al 2026.

Pogba può restare alla Juventus, Allegri pronto a un’offerta alternativa

Nell’attesa di capire che ne sarà di questo contratto, Max Allegri potrebbe proporre a Paul di affiancarlo come consulente del centrocampo, per aiutarlo soprattutto dal punto di vista psicologico in un momento così delicato, non solo della sua carriera professionale, ma della sua vita.

Un talento che in bianconero si è espresso al meglio, quando giovanissimo, è approdato dal Manchester United, contribuendo a formare uno dei centrocampi più forti e completi d’Europa, insieme a compagni del calibro di Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Arturo Vidal.

Gli ultimi travagliati anni di Paul Pogba prima della squalifica per doping

Il suo ritorno all’Old Trafford ha consentito alla Juventus di avere una plusvalenza importante, pur privandosi di un campione della sua portata, nel momento di apice della sua carriera.

Nella sessione estiva di mercato del 2022 è tornato a Torino, accolto a braccia aperte sia dal tecnico livornese che dai tifosi, memori delle prestazioni eccelse che aveva fornito nel decennio precedente, ma l’epilogo è stato dei peggiori e il rammarico in casa Juventus è palpabile.