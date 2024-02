Esonero Sarri, si schiera anche Milinkovic-Savic: “Mamma la monnezza che ha fatto” | È bufera sui social

La Lazio perde anche a Firenze e si scatena la polemica sui social. Critiche all’allenatore e breve indizio lasciato dal serbo.

La stagiona della Lazio continua ad essere un ottovolante, un’altalena che continua ad andare su è giù senza un minimo di continuità e senza fermarsi mai. Ed è proprio tutte le volte che sembra che la squadra abbia raggiunto una sua identità ed alcune consapevolezze, che il campo dice il contrario di quanto detto o fatto vedere la settimana precedente.

Prendendo in considerazione soltanto l’ultima mese, per esempio, sono arrivate tre sconfitte pesanti, un pareggio e due successi, ma nel mezzo è anche arrivata l’importante, prestigiosa e storica vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco per 1-0.

Anche le prestazioni sono sempre state una estremamente diversa dall’altra. Bene contro Bayern Monaco, Torino, Cagliari e Bologna, nonostante la sconfitta, male, anzi malissimo contro Napoli, Atalanta e Fiorentina. La sconfitta di lunedì sera in casa dei viola ha fatto vedere una Lazio impresentabile, ai limiti dell’imbarazzante, dominata per tutti i 90′ dai padroni di casa.

La classifica è deludente e continua a far navigare la Lazio poco al di sopra di metà graduatoria e in quello che può essere denominato un anonimato triste e inquietante. I biancocelesti sono ottavi e sono distanti otto punti dal Bologna quarto in classifica. Al momento sarebbero fuori da ogni competizione europea in vista della prossima stagione.

Lazio deludente, critiche su Sarri

Dati insomma allarmanti che fanno salire Maurizio Sarri, per forza di cose, sul banco degli imputati. Il tecnico toscano è stato giustamente osannato da tifosi, addetti ai lavori e giornalisti per il secondo posto raggiunto nella scorsa stagione. Una posizione di classifica inaspettata e quasi miracolosa per cui sono stati attribuiti tanti meriti all’allenatore ex Napoli e Juve.

Al netto di un cammino ottimo nelle Coppe, ritorno degli ottavi di finale con il Bayern Monaco che potrebbe portare ad uno storico quarto in casa Lazio e semifinale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus, la stagione della Lazio continua ad essere ad un bivio e molti tifosi non risparmiano critiche e duri commenti o post sui social a Sarri.

Inizio a esse sempre più convinto che Sergio reggesse Sarri come io reggo Lazzari. pic.twitter.com/J4S6Ew937r — Massimiliano (@IlLunaticoMax) February 26, 2024

Il tweet di un laziale ed il like inaspettato

Un utente di X ha voluto, attraverso un post a metà tra il sarcastico e l’ironico, ricordare quanto fosse importante Milinkovic-Savic, ceduto in Arabia Saudita la scorsa estate, per la Lazio di Sarri e quanto il secondo posto dello scorso anno sia stato frutto più delle prestazioni dell’ex Sergente biancoceleste che della bravura del tecnico toscano.

“Inizio a esse sempre più convinto che Sergio reggesse Sarri come io reggo Lazzari”. Questo il contenuto del post che trova sostegno e appoggio di tanti altri tifosi laziali che lo commentano condividendone il pensiero. Sotto a questo post, però, spunta un like che lascia poco spazio all’immaginazione. A lasciarlo è proprio Milinkovic-Savic; forse contento e lusingato dell’apprezzamento arrivato da parte del tifoso laziale, o forse semplicemente critico nei confronti del suo ex allenatore biancoceleste.