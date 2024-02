Juve, nuovo terremoto arbitri | Pubblicato il dato anomalo senza precedenti: in Serie A nessuno come Allegri

Una statistica relativa alle decisioni arbitrali prese in questa stagione sui bianconeri e apparsa nel web fa discutere sui social.

Il gol realizzato da Daniele Rugani all’ultimo minuto del match casalingo contro il Frosinone, oltre ad aver regalato il 3-2 finale e la vittoria alla Juventus, ha decisamente tolto la classiche castagne dal fuoco a Massimiliano Allegri e a tutto l’ambiente che stava andando incontro alla quinta partita consecutiva senza vittorie.

Un’altra prestazione poco convincente dei bianconeri, soprattutto in fase difensiva, stava terminando con un pareggio che avrebbe aperto un mare di polemiche e critiche, soprattutto dopo i pareggi contro Verona e Empoli e le sconfitte contro Inter e Udinese nelle ultime quattro giornate di campionato.

Il 3-2 realizzato da Rugani, dopo la doppietta di Vlahovic nel primo tempo, come detto, ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo a Max Allegri che ora può guardare con maggiore tranquillità al futuro. Perché, se è vero che il sogno Scudetto è ormai definitivamente sfumato, è anche vero che l’obiettivo Champions League è stato praticamente messo in cassaforte.

I punti di vantaggio sul Bologna quarto sono ora nove ed è difficile pensare che, oltre al Milan terzo, anche Bologna e Atalanta possano fare rimonte altrettanto clamorose ai danni della Juventus. Quello che era l’obiettivo minimo stagionale, almeno secondo quanto dichiarato da Allegri, è davvero vicino dall’essere raggiunto e ciò può far guardare con maggior positività ed ottimismo al futuro.

Nessuno come Allegri, il traguardo appena raggiunto

Con la vittoria contro il Frosinone di domenica scorsa, inoltre, Massimiliano Allegri ha tagliato un un traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia della Serie A. Il tecnico livornese, infatti, è il primo in assoluto nella storia del nostro campionato a girone unico a raggiungere e superare i 1000 punti. Con i tre ottenuti contro i ciociari, Max ha raggiunto quota 102.

In totale, tra Cagliari, Milan e Juventus, i 102 punti totalizzati in Serie A da Allegri sono frutto di 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte. Una statistica importante che pone l’allenatore della Juventus al primo posto in una classifica che non può di certo lasciare indifferenti. Su X (ex Twitter), però, qualcun altro ha voluto evidenziare un altro dato che differenzia Allegri e la sua Juve da tutti gli altri.

Chissà se un giorno ci spiegheranno mai questa anomalia… pic.twitter.com/BAAXzCfxve — 🇲🇹🪖Lana🪖🇲🇹 (@Lana1Malta) February 27, 2024

Anomalia Juventus, ecco il post della discordia

Nella stagione in corso, infatti, la Juventus è l’unica squadra della Serie A a non aver mai dovuto affrontare un rigore a sfavore. Si va dagli otto fischiati contro alla Salernitana, ai due contro Napoli, Verona e Genoa. Nessuno, però, è a quota zero penalty a sfavore come i bianconeri.

La statistica è stata riportata da un utente X che ha voluto sottolineare il dato e lo ha fatto, oltre che elencando la classifica dei rigori fischiati contro in questa stagione, anche scrivendo un post che non lascia spazio ad interpretazioni: “Chissà se un giorno ci spiegheranno mai questa anomalia”. La cosa ha ovviamente scatenato la solita polemica e bufera social.