Al Bayern diventerà il più pagato di sempre | Inzaghi, addio in lacrime: l’offerta non si poteva rifiutare

Il mercato non si ferma mai e la notizia arriva dritta dritta al tecnico piacentino. Trasferimento doloro, ma inevitabile.

L’Inter non si ferma più, non conosce ostacoli e/o battute d’arresto e viaggia spedita verso il ventesimo Scudetto e soprattutto la seconda stella tanto agognata. Dopo un 2023 straordinario, ma con qualche rammarico e battuta d’arresto, il 2024 nerazzurro, fin qui, è stato perfetto.

Dieci partite e dieci vittorie, condite da 26 gol fatti e appena quattro subiti. Dati davvero strabilianti e che fanno paura, ma soprattutto rendono l’idea di quanto sia diventata forte e consapevole la squadra di Simone Inzaghi che non conosce mezze misure e continua a vincere.

Tra queste dieci vittorie del 2024 ce ne sono sette che sono state ottenute in Campionato, mentre le altre tre si dividono tra andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico e le due partite, contro Lazio e Napoli, che sono valse la terza Supercoppa Italiana consecutiva.

Un altro trofeo, quindi, ed uno Scudetto che ormai sembra aver preso la direzione della Pinetina, con Milan e Juventus, rispettivamente terza e seconda forza del campionato, decisamente staccate e senza particolari velleità da titolo. Dopo due appuntamenti mancati con la seconda stella, quindi, per l’Inter e Simone Inzaghi sembra essere arrivato il momento.

Difesa di ferro, Di Marco super

L’Inter, come detto, al momento appare una macchina perfetta. Forte davanti, con due punte che segnano e fanno segnare; propositiva e compatta a centrocampo; muro impenetrabile in difesa, con numeri da prima della classe tra le squadre dei top cinque campionati europei. Nessuno, infatti, ha preso meno gol dei nerazzurri.

Uno degli elementi fondamentali di questa macchina perfetta, ormai da tre stagioni e cioè da quando in panchina c’è Simone Inzaghi, è sicuramente Federico Di Marco, unico tra i calciatori di questa Inter ad essersi formato ad Appiano Gentile. L’esterno sinistro nerazzurro è ormai un punto fisso e da poco ha firmato il rinnovo, con adeguamento, del contratto fino al 30 giugno 2028.

Davies al Real, idea Di Marco per il Bayern

Nonostante questo, però, in estate per lui potrebbero aprirsi scenari di mercato che fino a qualche mese fa sembravano impossibili. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Bayern Monaco, disposto a ricoprire d’oro, sia il ragazzo che l’Inter, per portare il ragazzo in Germania. Di Marco è stato individuato come il sostituto perfetto di Alphonso Davies che sembra ormai destinato al Real Madrid.

Il terzino sinistro canadese, infatti, nonostante diverse richieste arrivate anche dal Barcellona e da alcuni club di Premier, avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Resta da capire soltanto se il suo trasferimento si concretizzerà durante la prossima estate oppure nel luglio 2025. Davies ha un contratto in scadenza con il Bayern il 30 giugno 2025 e per il passaggio in Spagna si potrebbe quindi optare per il termine naturale dell’accordo.