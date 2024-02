Spalletti incredulo: a giugno non si parte più, cancellata la partecipazione | Cosa cambia ad Euro 2024

Una notizia che cambia i piani in vista dell’Europeo di giugno in Germania dove l’Italia aveva conquistato il pass non senza patemi.

Il mancato approdo al Mondiale di Russia 2018 che sconvolse calcisticamente il Paese intero, poi l’arrivo di Roberto Mancini ed un lavoro certosino, lungimirante e progettuale che portò ai tanti risultati utili consecutivi, con record d’imbattibilità, ma soprattutto alla vittoria di Euro 2020 con la finalissima vinta contro l’Inghilterra a Wembley nel luglio 2021.

Un momento entusiasmante e di trionfo che ha ridato a tutti gli italiani la gioia e l’orgoglio di tifare per la nostra Nazionale. Caroselli per strada, bandiere sventolate tutta la notte e clacson assordanti per festeggiare quella che è stata a tutti gli effetti un’impresa sportiva compiuta da Mancini, il suo staff e i calciatori.

Il pensiero comune era quello di aver superato ormai il peggio e che quell’Europeo vinto ci avrebbe portato al Mondiale in Qatar in carrozza. Quel che è successo dopo, invece, con il secondo posto nel girone dietro alla Svizzera e la sconfitta nello spareggio contro la Macedonia del Nord, ha lasciato tutti senza parole e ha rappresentato l’ennesimo fallimento del nostro movimento calcistico nell’ultimo periodo.

Mancini rimase in sella e gli furono affidati pieni poteri da commissario tecnico e coordinatore di tutto il settore giovanile azzurro. Questo, però, almeno fino ad agosto scorso quando, l’ex tecnico di Inter e City, decise di rassegnare le dimissioni e poi di accettare la proposta della Nazionale dell’Arabia Saudita. Al suo posto la federazione azzurra decise di affidare la panchina dell’Italia a Luciano Spalletti.

Nazionale, a giugno per difendere il titolo

Dopo il miracolo Napoli, quindi, il tecnico di Certaldo è stato chiamato per risollevare le sorti della nostra Nazionale e, seppur con qualche patema d’animo, soprattutto nell’ultima gara del girone contro l’Ucraina, Spalletti è riuscito ad ottenere il secondo posto nel girone, dietro l’Inghilterra, e portare l’Italia all’Europeo per poter difendere il titolo ottenuto tre anni fa.

L’Europeo della nostra Nazionale partirà con un girone che ci vedrà impegnati contro Spagna, Croazia e Albania, ma soprattutto con la possibilità di ottenere il pass per gli ottavi di finale e andare il più avanti possibile nella competizione per regalare ad un popolo intero la possibilità di sognare ancora. L’appuntamento sarà per giugno quando, prima della partenza per la Germania, i nostri si ritroveranno come sempre a Coverciano.

Amichevole spostata, la nota della FIGC

Due amichevoli prima di Euro 2024 saranno disputate a giugno. Una di queste, inizialmente programmata per sabato 8 giugno, è stata ufficialmente posticipata a domenica 9. Questo il comunicato della FIGC, in merito, apparso sul proprio sito ufficiale: “Nell’ambito della definizione del programma di avvicinamento della Nazionale a Euro 2024 è stata posticipata da sabato 8 a domenica 9 giugno Italia-Bosnia ed Erzegovina, ultima amichevole degli Azzurri prima dell’impegno nella fase finale del Campionato Europeo”.

La nota continua con il programma completo di quei giorni: “All’indomani del match, che si disputerà allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, la Nazionale partirà alla volta della Germania e sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio nel torneo continentale con l’Albania. Quello con la Bosnia ed Erzegovina sarà il secondo test amichevole di giugno dell’Italia. Martedì 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospiterà l’altra amichevole di preparazione all’Europeo con la Turchia. Il ct Luciano Spalletti venerdì 7 giugno diramerà le convocazioni per Euro 2024”.