Torno per dare una mano al mister | Serie A, dopo Rabiot uno svincolato a Torino: messa una toppa a centrocampo

Ritorno necessario dello svincolato a Torino, le assenze a centrocampo si fanno sentire e costringono a un approdo dell’ultim’ora per avere un ricambio

Per le due squadre di Torino sono evidenti dei problemi a centrocampo. Partiamo dall’analisi della mediana bianconera. Continua la difficoltà nel fraseggio veloce della palla da parte degli uomini di Max Allegri che sono tornati a vincere, seppur all’ultimo minuto, contro il Frosinone all’Allianz Stadium. Il secondo posto è consolidato approfittando del pari del Milan a San Siro contro la temibile Atalanta.

Il momento di flessione per i bianconeri sussiste, nonostante l’ottimo stato di forma di Dusan Vlahovic, autore di ben nove reti in questi primi due mesi del 2024, con una media realizzativa mai così alta da quando si è trasferito alla Continassa.

A consentire un maggiore dinamismo e fantasia a centrocampo pesano le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba, entrambi indisponibili per tutta la stagione in corso a causa delle squalifiche rispettivamente per calcioscommesse e doping. Adesso tra i non convocabili si aggiunge Adrien Rabiot, destinato probabilmente a lasciare Torino al termine della stagione, con il rinnovo con la Juventus che pare complicato.

Sulla sponda granata è da annoverare l’assenza di Tameze, giocatore di equilibrio e classe in mezzo al campo, utile per lo scacchiere tattico di Juric, che non ha intenzione di gettare la spugna per un piazzamento europeo della sua squadra.

A Torino il possibile ritorno del centrocampista azzurro

Torino che potrebbe tesserare nuovamente Benassi, centrocampista attualmente svincolato, per avere a disposizione un ricambio in più per tentare di tornare a fare punti dopo i match disputati contro le due squadre della Capitale.

Per l’ala azzurra un possibile ritorno in Serie A, a distanza di un anno dall’ultima parentesi, sfortunata a Cremona, con il club che non è riuscito a salvarsi. E proprio a Torino Benassi si è espresso al meglio, finendo pure nel mirino della Nazionale italiana.

Un Torino ancora in corsa per la zona Europa

I granata sono reduci da una crescita costante nel rendimento, che ha coinciso con l’esplosione di Duvan Zapata, bomber acquistato nella scorsa sessione estiva di mercato.

I tifosi sono entusiasti delle prestazioni del club che si è consolidato nella zona sinistra della classifica e si è inserita nella corsa alla Conference League, cercando di approfittare degli impegni europei delle rivali.