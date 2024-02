Buffon se lo sogna ancora la notte | Adesso ha cambiato vita e farà il CT della Nazionale: si incroceranno ai Mondiali

Un avversario di tante battaglie del portierone azzurro ha accettato un nuovo prestigioso incarico che gli cambierà la vita.

Una carriera inimitabile e lunghissima che è terminata soltanto al termine della scorsa stagione dopo quasi 30 anni. In pochi possono forgiarsi dei suoi titoli, della sua importanza a livello calcistico, ma soprattutto delle sue presenze con le maglie di Nazionale e club.

Non è un caso che Gianluigi Buffon, quello che a detta di molti viene considerato il miglior portiere della storia del calcio, ha articolato la sua carriera nel corso di ben quattro decenni diversi ed è attualmente il recordman di presenze sia in Serie A che con la maglia della Nazionale azzurra.

Record, numeri, statistiche significative che difficilmente verranno battute in futuro. Dal novembre 1995 alla primavera 2023 è stato davvero impressionante soprattutto come continuità e capacità di fare la differenza anche oltre i quaranta anni, anche quando i riflessi non erano più gli stessi.

In quel famoso Parma-Milan del novembre 1995, quando Nevio Scala a sorpresa lo fece esordire in Serie A a nemmeno 18 anni, si era già capito davanti a George Weah e Roberto Baggio che ci si trovava di fronte a qualcosa di unico che passa una volta ogni tanto nella vita e soprattutto nelle carriere calcistiche.

La carriera straordinaria di Buffon, manca la Champions League

Juventus, Parma, Nazionale italiana e una stagione al Paris Saint Germain. Sono state soltanto queste le maglie da lui vestite con il bianconero e l’azzurro dell’Italia a diventare come una seconda pelle, una sorta di DNA che resterà per sempre nel suo sangue. Un Mondiale vinto da super protagonista e la convinzione di essere per sempre un’icona del calcio.

Questo nonostante non abbia mai vinto la Champions League anche se tante volte ci è andato vicino. Buffon, infatti, ha partecipato a tre finali della competizione europea più importante per club, ma non è riuscito mai ad alzare quella maledetta coppa che ad un certo punto era diventata quasi un’ossessione. Nel 2003 a Manchester contro il Milan, la volta che ci è andato più vicino e in cui solo i rigori gli hanno negato quell’immensa gioia.

Dal Milan alla Nazionale svedese, la parabola di Tomasson

Di quel Milan faceva parte un calciatore che era fondamentale in quanto riserva affidabilissima, dodicesimo uomo spesso decisivo dalla panchina e che Buffon ha incontrato spesso come avversario anche con la maglia della Nazionale. Parliamo del danese Jon Dahl Tomasson che, dopo un ottima carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore.

Ed è di queste ultime ore la notizia che l’ex attaccante del Milan sarà il nuovo commissario tecnico della Svezia. Il primo ct straniero della Nazionale svedese. Tomasson succede a Janne Anderson che ha fallito la qualificazione ai prossimi europei. L’ex rossonero, quindi, diventa il nuovo allenatore della Nazionale dopo le esperienze sulle panchina di Malmo e Blackburn.