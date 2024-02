Vieni dai noi, ti diamo la 8 di Arnautovic | Inzaghi, era solo un abbraccio falso: Marotta sostituisce l’austriaco con un brasiliano

L’Inter scarica Marko Arnautovic. Nonostante il gol vittoria contro l’Atletico Madrid, Inzaghi vuole il brasiliano. Marotta sta andando a prenderlo in Inghilterra.

Reduce dalla bella e importante vittoria di martedì sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare al meglio l’impegno esterno di domenica pomeriggio contro il Lecce di Roberto D’Aversa.

Una gara, quella contro la squadra giallorossa in programma allo Stadio Via Del Mare, che i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per dare seguito alla propria striscia di risultati utili consecutivi, ma anche per confermare il proprio vantaggio di nove punti sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un vantaggio di nove punti sulla seconda posizione, quello attualmente in possesso del gruppo meneghino, che potrebbe salire a 12 in caso di affermazione sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 21esima giornata di campionato in programma mercoledì prossimo alle 20.45.

Una sfida, quella contro la formazione orobica, che, in caso di successo, avvicinerebbe prepotentemente la Beneamata alla vittoria di quel 20esimo scudetto che vorrebbe dire seconda stella sul petto. Una seconda stella che, sfiorata leggermente solo nella stagione 2021-2022, sembra ormai a un passo dall’essere cucita sulle gloriose divise nerazzurre.

Inter, senza Thuram tocca ad Arnautovic far coppia con Lautaro

Eroe a sorpresa dell’Inter vittoriosa per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid, Marko Arnautovic si prepara a far coppia con Lautaro Martinez nelle prossime due sfide di campionato contro Lecce e Atalanta.

Due sfide, quelle contro salentini e bergamaschi, in cui il centravanti austriaco sarà chiamato a prendere il posto dell’infortunato, Marcus Thuram il quale, sostituito a causa di un problema all’adduttore della coscia destra tra la fine del primo tempo e l’inzio della ripresa della sfida contro la squadra del Cholo Simeone, dovrebbe rientrare per la sfida casalinga di campionato contro il Genoa in programma lunedì 4 marzo alle 20.45.

Inter, via Arnautovic: arriva Antony dal Manchester United

Autore, come detto, del gol vittoria contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Marko Arnautovic potrebbe dire addio all’Inter al termine della stagione. Visti i quasi 35 anni d’età e un rendimento a dir poco pessimo fatto di appena quattro gol segnati in 25 presenze complessive tra campionato e coppe, la società nerazzurra starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di privarsi del centravanti austriaco la prossima estate.

Un vuoto, quello che potrebbe lasciare l’attaccante classe ’89, che il Biscione è ovviamente pronto a riempire mediante l’acquisto di un attaccante brasiliano attualmente impegnato in Premier League tra le file del Manchester United. Un attaccante, rispondente al nome di Antony, che, ormai non più gradito dalle parti di Old Trafford, è stato messo in vendita dai Red Devils per 50 milioni di euro. Una cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse della società milanese la quale, stando a quanto emerso in queste ore, starebbe già volando in Inghilterra per prendere informazioni sull’ex Ajax.