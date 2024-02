Fiorentina, dramma extracampo: il top player si è fatto malissimo | Ma Italiano è contento: un problema in meno

La squadra viola è tornata al successo dopo più di un mese, ma Vincenzo Italiano dovrà far fronte ad una brutta tegola.

Il 2024 della Fiorentina si era aperto in maniera disastrosa. La squadra di Italiano, infatti, aveva chiuso il 2023 con tre vittorie consecutive in campionato, ma soprattutto con il quarto posto in pugno. Il nuovo anno, però, aveva portato soltanto delusioni e sconfitte amare da digerire.

La viola, infatti, aveva cominciato il 2024 con la sconfitta in casa del Sassuolo e, dopo l’unico punto conquistato in casa contro l’Udinese, sempre rimontando il risultato ai bianconeri, era uscita sconfitta anche dalle sfide contro l’Inter ed il Lecce.

Soprattutto la sfida del Via del Mare aveva lasciato parecchi strascichi per come era arrivata e per l’atteggiamento della squadra. Nel mezzo di queste partite di Serie A, inoltre, c’era stata la batosta del 3-0 subito dal Napoli nella semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana. L’unico sorriso di questo periodo terribile era arrivato all’inizio del mese di gennaio grazie alla vittoria ai rigori contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia.

Per tutti questi motivi e soprattutto per non continuare a peggiorare una classifica già deficitaria, Vincenzo Italiano era chiamato a non sbagliare più nel lunch match casalingo, di domenica scorsa, contro il Frosinone. Il netto 5-1 imposto ai frusinati ha risollevato un po’ il morale della truppa viola che però ora dovrà dare segnali di continuità.

Fiorentina, operazione per un calciatore della rosa

In attesa della ripresa delle coppe – Conference e Coppa Italia su cui la Fiorentina ripone molte speranze per un percorso che si avvicini a quello dello scorso anno – la squadra viola deve guardare con ottimismo ad un campionato che offre la possibilità di una qualificazione all’Europa in una corsa, però, piena di squadre che al momento possono ambire anche al quarto posto.

Vincenzo Italiano, intanto, dovrà fare i conti con un’assenza che condizionerà un po’ le sue scelte nelle prossime settimane. La società toscana infatti rende noto che il portiere Oliver Christensen è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo.

Tegola Christensen, ecco quali partite salta

La Fiorentina comunica che la sua assenza dovrebbe prolungarsi per due settimane. L’estremo difensore viola, quindi, dovrebbe saltare le partite di Serie A contro il Bologna, l’Empoli e la Lazio, con il rientro che dovrebbe avvenire tra le sfide contro Torino e Roma di inizio marzo.

Christensen, in questa stagione, ha giocato da titolare quattro partite in Conference League e le due di Coppa Italia, mentre in campionato è stato impiegato soltanto due volte ad inizio stagione. Nell’idea iniziale di Italiano c’era un’alternanza più profonda tra il portiere danese e Terracciano che, però, è diventato a tutti gli effetti il titolare della squadra. Come riserve del portiere italiano, per ora, la Fiorentina potrà contare sui giovani Vannucchi e Martinelli.