Milan già fuori dall’Europa League? Arriva il verdetto extracampo | Tutta ‘colpa’ di Pioli: cosa è successo a Nyon

La stagione dei rossoneri continua ad essere altalenante e arriva il sorteggio di Nyon che rimette in discussione tutto il cammino.

La stagione del Milan non può che essere considerata negativa a questo punto dell’anno. In estate, nonostante gli addii di Maldini, Massara e Tonali, era montato l’ottimismo per un mercato che aveva portato dieci nuovi acquisti e che, a detta di molti, era stato il migliore tra le formazioni italiane.

Il Milan veniva indicato da molti come una delle favorite allo Scudetto e poteva essere considerato al massimo inferiore all’Inter che aveva appena sfiorato la vittoria della Champions League. Per quasi tutti, comunque, erano le due milanesi e forse il Napoli a doversi giocare il campionato di Serie A.

La partenza del torneo conferma queste voci e previsioni ed il Milan ad inizio ottobre è primo con due punti di vantaggio sull’Inter. Da lì in poi, però, una serie di infortuni, soprattutto in difesa, fa perdere certezze e consapevolezze alla squadra di Pioli che comincia a perdere punti e a vedere i cugini nerazzurri allontanarsi definitivamente.

Al momento sono ben undici, ma con una partita giocata in più, i punti che distanziano i rossoneri terzi dall’Inter capolista. Oltre al mezzo disastro in un campionato, che comunque dovrebbe assicurare al Milan almeno un posto nella prossima Champions League, l’altro rammarico dei tifosi milanisti è legato al fatto di aver dovuto abbandonare anzitempo anche gli altri due obiettivi stagionali: Champions League e Coppa Italia.

Europa League, vero obiettivo rossonero

Proprio l’eliminazione dai gironi di Champions, però, con il terzo posto finale, ha retrocesso il Milan in Europa League che a questo punto è diventato il vero e proprio obiettivo stagionale. La vecchia Coppa Uefa è l’unico trofeo internazionale mai vinto dai rossoneri e Pioli vuole provare a portare a Milanello quella coppa che manca.

Il playoff ha visto il Milan superare il Rennes, nonostante qualche patema d’animo nella gara di ritorno in Francia, ed ora il sorteggio di Nyon ha visto i rossoneri accoppiati allo Slavia Praga. Evitate quindi Liverpool e Bayer Leverkusen, veri e propri spauracchi nell’urna, e buone possibilità di arrivare ai quarti di finale per il Diavolo.

L’ultima volta che Pioli ha affrontato una squadra Ceca agli ottavi di Europa League non è andata proprio benissimo.. pic.twitter.com/nYMlWEQDiJ — Counz (@stevecounz) February 23, 2024

Milan, il precedente di Pioli che preoccupa

Alcuni tifosi del Milan, però, sono andati a ripescare un precedente di Stefano Pioli che non fa dormire sonni tranquilli. L’attuale tecnico rossonero, infatti, l’ultima volta che ha affrontato una squadra ceca agli ottavi di finale di una competizione europea ne è uscito con le ossa rotta.

Era il 17 marzo 2016 e Stefano Pioli, che all’epoca allenava la Lazio, fu eliminato e sconfitto all’Olimpico dallo Sparta Praga che si impose in casa biancoceleste per 0-3 nel ritorno degli ottavi di finale. Le reti di Dockal, Krejci e Julis decisero quell’incontro e l’allenatore parmense dopo qualche settimana fu esonerato dal club capitolino. I tifosi del Milan, ovviamente, sperano che questa volta, contro l’altra squadra della Capitale ceca, possa andare meglio.