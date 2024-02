Soulè, UFFICIALE: spoilerato il futuro, non è alla Juventus | Spunta fuori la ‘carta firmata’: ecco per chi giocherà

Svelato il futuro di Matias Soulé, il talentino lontano dalla Juventus, tutto rivelato in una carta firmata che non lascia dubbi

Tra le rivelazioni di questo campionato troviamo Matias Soulé. La giovane stellina della Juventus è stata mandata in prestito dai bianconeri al Frosinone per avere più spazio e adattarsi alla Serie A e lui ha dimostrato di avere i numeri per giocare in un top club. Intanto con i ciociari ha già raggiunto un record dato che è il primo giocatore della storia del club ad aver raggiunto la doppia cifra in A e sta contribuendo alla momentanea salvezza della squadra.

Un girone d’andata in grande spolvero per tutta la rosa guidata da Eusebio Di Francesco che ha puntato su un organico composto da diversi giovani talenti e qualche veterano come capitan Mazzitelli, riuscendo a togliersi qualche soddisfazione.

Il cammino adesso è in salito dato il rendimento dell’ultimo periodo, con pochi punti raccolti anche se le prestazioni sono sempre degne di nota. Nel derby contro la Roma ad esempio il Frosinone ha giocato alla pari ma il passivo è stato pesante.

Servirà un cambio di passo per evitare il sorpasso delle rivali in una lotta salvezza davvero agguerrita e con nessuna che ha intenzione di gettare la spugna in anticipo, compreso il fanalino di coda Salernitana che al momento è la più distante dal quart’ultimo posto.

Il futuro di Matias Soulé, il videogioco anticipa il suo destino

Matias Soulé sicuramente non resterà a Frosinone al termine della stagione e farà ritorno in bianconero. Poi il suo futuro sarà tutto da decidere. Max Allegri sembra intenzionato a volerlo testare in ritiro, sarà importante capire se il suo ruolo sarà funzionale al modo di giocare del tecnico livornese.

Intanto la versione Future Stars del celebre videogioco EA FC 24 ha rilasciato la nuova carta firmata in cui lui indossa la maglia del Frosinone, non sappiamo quale vestirà nell’annata successiva.

🚨Soulé 🇦🇷 is added to come as SBC during FUTURE STARS PROMO soon!🔥 Stats are prediction 💭 Make sure to follow @FutSheriff and @Criminal__x !#fc24 pic.twitter.com/vdmILjxuJz — Fut Sheriff (@FutSheriff) February 13, 2024

Cessione o permanenza, la Juventus medita e prende tempo

La certezza è che ci troviamo di fronte a un autentico campione che ha le carte in regola per esplodere e diventare tra i trequartisti e seconde punte migliori d’Europa.

Se non sarà un perno del futuro della rosa juventina Cristiano Giuntoli metterà in atto una plusvalenza importante che servirà per finanziare il mercato in entrata.