Abbiamo già speso i soldi dello Scudetto 2024 | Marotta, a giugno smantella la rosa di Inzaghi: debiti risanati

Beppe Marotta risana i debiti dell’Inter. Inzaghi vedrà smantellata la sua rosa a giugno. Sacrificio necessario per far quadrare i conti.

Reduce dalla facile e reboante vittoria per 0-4 sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperinini in occasione del recupero della 21esima giornata di campionato non disputata nelle scorse settimane a causa degli impegni in Supercoppa Italiana dei meneghini.

Una sfida, quella in programma a San Siro mercoledì alle 20.45, che i padroni di casa proveranno ovviamente a vincere non solo per dare continuità alla propria striscia di risultati utili consecutivi in gare di Serie A (16 vittorie e tre pareggi), ma anche per mettere una seria ipoteca sulla conquista del 20esimo scudetto della loro storia.

Uno scudetto al quale, in caso di affermazione contro la formazione orobica, i nerazzurri si avvicinerebbero prepotentemente anche alla luce del vantaggio di 12 punti sul secondo posto della Juventus che verrebbe conseguentemente a concretizzarsi.

Un vantaggio sicuramente importante, quello sulla seconda posizione dei bianconeri, che, data anche la grande qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, difficilmente potrà essere messo in discussione nelle prossime settimane. Certo, nel calcio non è mai detta l’ultima parola, ma lo scudetto dovrebbe essere cosa ormai fatta per il gruppo del presidente Zhang.

Inter, Marotta smantella la rosa di Inzaghi e risana i debiti della società

Se da un lato c’è una squadra sempre più vicina al mettere in bacheca il 20esimo scudetto della sua storia, che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto, dall’altro c’è una società che da tempo sta lavorando meticolosamente per migliorare una situazione economica non proprio idilliaca.

Una situazione economica decisamente non buona, quella dell’Inter, che, stando a quanto appreso in queste ore, l’amministratore delegato, Beppe Marotta, sembrerebbe pronto a risanare mediante la vendita di alcuni pezzi da 90 della rosa di Simone Inzaghi. Pezzi da 90 che potrebbero abbandonare Appiano Gentile a suon di milioni la prossima estate.

Inter, Bastoni nel mirino del Real Madrid: Blancos pronti a mettere sul tavolo 65 milioni di euro

Legato all’Inter da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, Alessandro Bastoni sarebbe recentemente finito nel mirino del Real Madrid di Florentino Perez, pronto a bussare alla porta di Steven Zhang per provare a portarlo in Spagna la prossima estate.

Un’offerta da circa 65 milioni di euro, quella che il club iberico sembrebbe disposto a mettere sul tavolo per il forte difensore classe ’99, il quale, stando a quanto riportato da masfichajes.com, potrebbe clamorosamente lasciare Milano per trasferirsi nella capitale spagnola. Al momento non sappiamo se l’affare tra nerazzurri e Blancos andrà realmente in porto, ma vista la necessità del Biscione di fare cassa non è da escludere un accordo tra le parti durante l’estate. Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi per saperne di più.