Lottare per il quarto posto mi fa sch**o, non ci vengo da voi | Altra mazzata per Allegri: costretto a tenersi Chiesa

La Juventus dice addio a un obiettivo di mercato. Lottare per il quarto posto è troppo poco. Massimiliano Allegri costretto a tenersi Federico Chiesa.

La sofferta vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha portato una grossa boccata d’ossigeno in casa Juventus. Un successo, mancante in casa bianconera dallo 0-3 rifilato al Lecce lo scorso 21 gennaio, che ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di confermarsi in seconda posizione con 57 punti.

Un secondo posto, occupato attualmente con un piccolo vantaggio di quattro lunghezze sulla terza piazza del Milan, che i piemontesi, visto l’ormai abissale distacco dall’Inter capolista, sarà a chiamata a blindare da qui alla fine della stagione.

Una stagione, da concludere necessariamente in zona Champions League, nelle cui ultime 14 partite (15 in caso in raggiungimento della finale di Coppa Italia) la Vecchia Signora spera di veder brillare nuovamente la stella di Federico Chiesa il quale, sebbene considerato dal suo allenatore, sembra, ora come ora, solo un lontano parente dell’attaccante capace di segnare quattro gol nelle prime cinque partite di campionato.

Un attaccante, l’ex Fiorentina, che, sostituito al 17′ del secondo tempo della sfida contro il Frosinone per far posto al turco Yildiz, non trova la via della rete dal 16 gennaio scorso, vale a dire dal gol del 3-0 segnato al 44′ della seconda frazione della sfida contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Juventus, il contratto di Chiesa in scadenza nel 2025 potrebbe non essere rinnovato

Elemento centrale della rosa di Massmiliano Allegri, Federico Chiesa potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus alla fine naturale del suo contratto. Visto il rendimento fin troppo altalenante dell’attuale numero sette bianconero, dovuto anche ai vari infortuni che lo hanno costretto a stare lontano dal campo negli scorsi mesi, la società del patron Ferrero starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di non rinnovare il contratto del classe ’97 ex Fiorentina.

Un rapporto, quello tra il 26enne figlio d’arte e il club bianconero, che, in scadenza nel giugno 2025, potrebbe essere interrotto anche con un anno di anticipo qualora sul tavolo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, dovessero pervenire offerte considerate vantaggiose.

Juventus, sfuma Bakayoko dal Psv: il talento belga ha scelto il Liverpool

Seguito a fari spenti anche dalla Juventus del patron Ferrero, Johan Bakayoko non sbarcherà a Torino la prossima estate. Stando infatti a quanto venuto a galla in queste ore, il talento belga di proprietà del Psv Eindhoven dovrebbe volare in Inghilterra nei prossimi mesi per legarsi al Liverpool del presidente Werner.

Una società, quella inglese, pronta a sborsare la bellezza di 60 milioni di euro per tesserare il talentuoso attaccante classe 2003 il quale, autore di otto gol e 13 assist nelle 36 partite disputate complessivamente fin qui con la formazione olandese, tra le file dei Reds dovrebbe prendere il posto di Mohamed Salah il quale, a sua volta, dovrebbe trasferirsi in Arabia Saudita al termine della stagione.