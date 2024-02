È la reincarnazione di Marek Hamsik | E De Laurentiis lo mette sotto contratto: pronto un maxingaggio e la maglia numero 17

L’ex calciatore e beniamino dei tifosi è stato accostato allo staff tecnico partenopeo, intanto ADL pensa ad un suo erede in campo.

Nel Napoli del post Maradona, soprattutto in quello che sotto la gestione Aurelio De Laurentiis è riuscito a passare dal quasi fallimento e dalla Serie C allo Scudetto, passando per la vittoria di alcuni trofei nazionali e la partecipazione per 15 anni consecutivi alle Coppe Europee, ci sono stati diversi calciatori che sono entrati nel cuore dei tifosi.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati gli eroi dello Scudetto, ma anche gente come Koulibaly, Insigne e Mertens che per diversi anni ha scritto pagine indimenticabili della storia azzurra. Prima di loro, però, c’è stato un trio che ha rappresentato a tutti gli effetti la rinascita napoletana dopo gli anni bui della Serie C e della Serie B.

Parliamo del trio d’attacco con cui Walter Mazzarri è riuscito a riportare il Napoli in Champions League e a vincere un trofeo: la Coppa Italia del 2012. Loro erano Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani. Per diverse stagioni sono stati l’oro di Napoli e hanno incantato il pubblico del Diego Armando Maradona, all’epoca San Paolo.

Soprattutto il centrocampista slovacco è stato un beniamino totale dei tifosi azzurri anche perché ha deciso di restare al Napoli nonostante le tante offerte che arrivavano da squadre importanti e che gli avrebbero fatto guadagnare tanti soldi in più e competere per trofei di prim’ordine. Hamsik è invece rimasto ed è diventato bandiera, capitano e simbolo dei partenopei per tanto tempo.

Napoli, l’ipotesi Hamsik come secondo di Calzona

Negli ultimi giorni il suo nome è tornato in orbita Napoli anche se non per quanto riguarda il campo. L’ex numero diciassette azzurro, infatti, è stato accostato allo staff tecnico napoletano dopo l’arrivo di Mister Calzona che è anche commissario tecnico della Slovacchia e, quindi, di conseguenza, conosce benissimo Marek Hamsik.

L’ipotesi era quella di vedere l’ex Campione napoletano fare il secondo di Calzona. Ipotesi per ora smentita, anzi semplicemente rimandata perché Hamsik ha fatto sapere di essere lusingato dalla proposta, di avere come obiettivo quello di tornare a Napoli, ma di non sentirsi semplicemente ancora pronto. Se il ct della Slovacchia dovesse restare, quindi, Marek potrebbe far parte dello staff tecnico della prossima stagione.

Napoli, ecco l’erede di Hamsik

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, intanto, resta molto attivo sul mercato e, insieme al suo staff dirigenziale, ha messo gli occhi su un giovane olandese dell’Ajax. Si tratta del centrocampista Kenneth Taylor che in questa stagione rappresenta una delle poche note liete del club di Amsterdam.

Taylor ha deciso il passaggio del turno in Conference dell’Ajax che si è sbarazzato con estrema fatica, e solo ai supplementari, dei norvegesi del Bodo, proprio grazie ad un gol del classe 2002. Mezzala di tecnica, inserimento e fantasia, Kenneth assomiglia molto ad Hamsik e l’idea del Napoli è quella di affidargli proprio la maglia numero diciassette che fu di Marekiaro.