Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano al Milan | Pioli, all-in sul centrocampista: lo voleva già anni fa

Stefano Pioli potrà allenare il giocatore che non ha mai dimenticato, la società rossonera sembra disposta ad accontentare la sua richiesta

Tralasciando il passo falso sul campo del Monza dell’ultimo turno di campionato, il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per il Milan che ha distaccato il quinto posto in campionato e che adesso potrà concentrare le proprie energie sull’Europa League, con il biglietto degli ottavi di finale messo in cassaforte già con il perentorio 3 a 0 dell’andata di San Siro contro i francesi del Rennes.

In Serie A un rendimento in crescita per un gruppo rivoluzionato dalla scorsa sessione estiva di calciomercato e che ha dovuto affrontare un numero record di infortuni, con ancora alcuni indisponibili di valore, da Kalulu a Tomori.

Un centrocampo che ha cambiato molti interpreti, con gli addii di Sandro Tonali e di Brahim Diaz che hanno consentito di poter fare diversi colpi in entrata, da Reijnders a Loftus-Cheek che si sono subito imposti nella mediana rossonera.

Tornare a vincere un trofeo internazionale sembra la priorità della dirigenza e del mister che ha fatto un ampio turnover in Brianza, scelta che ha inficiato sul risultato finale, ma il Milan potrebbe trovare lungo la sua strada delle corazzate, dal Liverpool al Bayer Leverkusen.

Il Milan e un nuovo tentativo per Kamada, svincolato dal prossimo luglio

Manca un trequartista, ruolo che nelle passate stagioni era stato ben interpretato prima da Hakan Calhanoglu e poi da Brahim Diaz. Il nome tanto bramato da Stefano Pioli è quello di Daichi Kamada che la scorsa estate ha preferito accettare la proposta della Lazio e la corte di Maurizio Sarri.

Il rendimento in biancoceleste del fantasista giapponese però non è stato tale da meritarsi un rinnovo del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. Un solo goal in 17 presenze per lui, siglato sul campo del Napoli a inizio stagione. Per questo motivo un ritorno di fiamma del Milan potrebbe palesarsi.

Stefano Pioli e il rinnovo ancora da valutare

27 anni all’anagrafe per il talento nipponico che potrebbe rappresentare una soluzione tattica in più per Stefano Pioli, sempre che il tecnico emiliano sia confermato alla guida rossonera anche per l’annata 2024-2025.

Messo in discussione a fine dicembre, ha dimostrato di avere tutto lo spogliatoio dalla sua parte e questo è un fattore decisamente importante e di cui tenere conto, basterà?