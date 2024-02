Juan Jesus? È stata la sua ultima partita da titolare | Calzona non ha gradito l’errore: già scelto il sostituto

Ancora un brutto risultato ed una brutta partita per il Napoli nonostante l’ennesimo cambio in panchina.

Due pareggi per 1-1. Due risultati identici, ma che sono arrivati in maniera diversa, con avversari completamente di diversa caratura e con reazioni a fine partita completamente differenti. Di praticamente uguale c’è solo il marcatore e il tabellino finale.

Il Napoli, nonostante il secondo cambio in panchina ed il terzi diverso allenatore stagionale, non riesce proprio a svoltare una stagione disastrosa che assume contorni ancor più tragicomici se si pensa che la si sta disputando con il tricolore cucito sulle maglie.

La gioia del terzo Scudetto della storia, il primo dopo 33 anni di attesa, è svanita, evaporata del tutto in seguito ai continui fallimenti, umiliazioni, sconfitte e brutte partite che si sono viste quest’anno da parte della squadra partenopea che è davvero irriconoscibile rispetto a quella vista ed ammirata soltanto pochi mesi fa.

E di certo non basta spiegare questa involuzione con un mercato insufficiente, l’addio di Spalletti e Giuntoli o le cessioni di Lozano e Kim. I giocatori, almeno il 90% di loro, sono gli stessi che nella passata stagione hanno cannibalizzato la Serie A e che ora, invece, sono praticamente a metà classifica e non riescono mai ad offrire prestazioni all’altezza.

Ennesimo cambio in panchina, ma a Napoli resta tutto uguale

Gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, a quanto pare, non sono serviti a far svegliare un gruppo che sembra stanco, sopito, quasi appagato, ma sicuramente meno unito e compatto rispetto a pochi mesi fa. Il Napoli continua ad essere la brutta copia sbiadita di quello spettacolare della passata stagione e sembra non possa esserci nulla che lo faccia risvegliare dal torpore.

Al momento non è servito nemmeno l’arrivo in panchina di Francesco Calzona, storico secondo di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, chiamato come traghettatore fino a fine stagione anche perché conosce l’ambiente. Il pareggio di rimonta contro il Barcellona in Champions League aveva lanciato qualche segnale e dato qualche speranza, ma poi è arrivata la brutta prestazione di Cagliari per far ripiombare tutto nella depressione più assoluta.

Napoli si cambia ancora. Fuori Juan Jesus

Eppure, nonostante una prova davvero deludente, il Napoli era riuscito a passare in vantaggio grazie ad un assolo di Raspadori ed il gol di Osimhen che si conferma bomber spietato e segna il suo secondo gol in meno di due partite dopo il rientro. La disattenzione di Juan Jesus al 95′ ha permesso a Luvumbo di pareggiare e agli azzurri di tornare a casa ancora una volta senza la vittoria.

Calzona ora non avrà molto tempo per riflettere perché mercoledì pomeriggio il Napoli è atteso dal recupero della 21esima giornata in casa del Sassuolo. Sfida da vincere ed in cui il commissario tecnico della Slovacchia potrebbe cambiare ancora. Proprio Juan Jesus potrebbe pagare per l’errore commesso all’ultimo istante di partita a Cagliari e lasciare il posto da titolare ad uno tra Natan e Ostigard.