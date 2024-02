Esonero Allegri: ecco il sostituto nostalgico | Scese in Serie B con Del Piero, da luglio torna sulla panchina della Juve

La Juventus cambia allenatore. Allegri via a fine stagione per far posto a un eroe della Serie B vinta nel 2007. Sarà ufficiale dall’1 luglio.

Reduce dalla sofferta ma importante vittoria casalinga contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, la Juventus si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro in vista del big match di domenica sera contro il Napoli di Francesco Calzona.

Un match, quello tra azzurri e bianconeri in programma al Diego Armando Maradona, che mette in palio tre punti pesantissimi che servono tanto ai padroni di casa quanto agli ospiti. Tre punti che, nel caso degli uomini di Massimiliano Allegri, significherebbero consolidare sempre di più il proprio secondo posto che vuol dire qualificazione in Champions League.

Una qualificazione, quella alla massima competizione continentale, che, sebbene accantonata nelle scorse settimane a causa del sogno scudetto cullato fino a poco fa, rappresenta per i piemontesi l’obiettivo stagionale minimo da conquistare a tutti i costi.

Un obiettivo che, al momento stabilmente nelle mani di Vlahovic e compagni, potrebbe essere l’ultimo da conquistare alla guida della Vecchia Signora per Massimiliano Allegri il cui futuro, non è da escludere, potrebbe essere lontano da Torino a partire dal prossimo 1 luglio.

Juventus, quasi 17 anni fa la vittoria del campionato di Serie B 2006-2007

Dalla vittoria del campionato di Serie B 2006-2007 da parte della Juventus ne è passato di tempo. Un torneo, quello disputato tra 17 e 18 anni fa, che il gruppo bianconero vinse agevolmente, nonostante la penalizzazione, con rispettivamente sei e sette punti di vantaggio sul secondo e terzo posto di Napoli e Genoa.

Tra i protagonisti di quella straordinaria cavalcata che riportò immediatamente in Serie A la Vecchia Signora si ricordano soprattutto Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, David Trezeguet e Mauro German Camoranesi i quali, al tempo bandiere del club piemontese, decisero di scendere in cadetteria dove, anche grazie alla collaborazione di giovani validi come Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Raffaele Palladino riuscirono a riportare subito in alto il nome della Juventus.

Juventus, pazza idea Palladino per il dopo Allegri

Con un passato da calciatore non proprio fortunato tra le file della Juventus, Raffaele Palladino potrebbe clamorosamente tornare alla Vecchia Signora la prossima estate. Un ritorno, quello a Torino dell’ex attaccante bianconero, che si concretizzerebbe, eventualmente, nelle vesti di allenatore.

Dato lo scarso apprezzamento dei tifosi per Massimiliano Allegri, la società piemontese avrebbe infatti iniziato a guardarsi intorno per cercare un valido sostituto del tecnico classe ’67 il quale, sebbene legato alla Juve da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe dire addio con un anno d’anticicpo qualora il club del patron Ferrero decidesse seriamente di cambiare. Al momento è ancora presto per dirlo, ma nel calcio si sa, tutto può accadere all’improvviso.