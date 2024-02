Mi sembra di rivedere Douglas Costa | Allegri, patto Champions con Ferrero: se si qualifica, lo compra a qualsiasi costo

I bianconeri devono cominciare a pensare alla prossima stagione ed hanno già puntato gli occhi su alcuni prospetti.

Il sogno è definitivamente sfumato, ma la stagione della Juventus ha ancora tanto da dire. Fino a poco meno di un mese fa i bianconeri erano al primo posto in classifica, avevano vinto l’importante sfida di Lecce e avevano superato in testa l’Inter che comunque doveva recuperare una partita e quindi ne aveva giocata una in meno rispetto agli eterni rivali.

Da quel momento in poi, però, è arrivata una crisi di gioco e di risultati che, a distanza di circa un mese, ha fatto cambiare totalmente prospettive e ambizioni ai bianconeri. Il pareggio casalingo contro l’Empoli, arrivato giocando per quasi tutta la partita con un uomo in meno, sembrava soltanto una casualità e un incidente di percorso.

La settimana successiva è arrivato l’attesissimo scontro diretto contro l’Inter. La sconfitta per 1-0 di San Siro, decisa da un’autorete di Gatti, non racconta fedelmente l’andamento del match, con i nerazzurri che hanno strameritato la vittoria e potevano fare molti più gol. Da lì in poi, probabilmente, la squadra di Allegri ha smesso di credere nel sogno Scudetto e le cose sono precipitate.

Sono arrivate in sequenza, infatti, la sconfitta casalinga contro l’Udinese ed il pareggio per 2-2 contro il Verona in trasferta. Due sfide molto simili che hanno visto giocar male la Juventus e soffrire un avversario molto più debole e invischiato nella lotta per non retrocedere. I due punti conquistati tra Empoli, Udinese e Verona fotografano bene il periodo juventino.

Juve, i nuovi obiettivi stagionali

Ora, bisognerà ritornare a marciare e vincere per non sprecare tutto quello che di buono è stato fatto da settembre a gennaio. C’è da difendere un secondo posto, con un Milan ora distante soltanto due punti, ma soprattutto c’è da difendere l’unico vero obiettivo della stagione: la qualificazione per la prossima Champions League.

Atalanta e Bologna sono le squadre da guardare attentamente per non rischiare di scivolare oltre la quarta posizione e, attualmente, hanno nove punti in meno dei bianconeri. Un margine rassicurante che però non deve far dormire troppi sonni tranquilli, visti soprattutto i differenti momenti di forma (strepitoso quello di bergamaschi e felsinei) delle squadre.

Juve, ipotesi Noslin per la prossima stagione

Una qualificazione alla prossima Champions League che è stato sempre l’obiettivo dichiarato dalla società bianconera, ma soprattutto da Massimiliano Allegri. Un risultato troppo importante per le casse della società torinese che, in caso di accesso alla competizione, potrebbero respirare e permettere un mercato di prim’ordine durante la prossima estate.

Ci sarò da capire le posizioni dei vari Chiesa, Soulé e Yildiz, ma appare abbastanza certo che la Juventus voglia prendere due esterni d’attacco. Uno di questi potrebbe essere Tijjani Noslin del Verona. L’attaccante classe 1999, che proprio alla Juve ha segnato il suo primo gol in Serie A, è arrivato a gennaio nel rivoluzionario mercato degli scaligeri e sembra essere un prospetto molto interessante. Esterno offensivo rapido, veloce e abile nello stretto e nei dribbling, ma anche con una buona propensione realizzativa. Può fungere anche da prima punta e sarebbe finito nel mirino della Juve che, qualificazione alla prossima Champions permettendo, vorrebbe portarlo a Torino.