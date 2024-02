Lascia perdere Londra, vieni qui e prendi il mio posto | Giroud si autosostituisce: scelto l’erede della nr.9

Olivier Giroud dice addio al Milan e sceglie il suo erede. Arriverà da Londra e vestirà la maglia numero nove rossonera.

Fermato sull’1-1 domenica sera dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan di Stefano Pioli è tornato al lavoro a Milanello per prepararsi al meglio in vista del difficile impegno esterno di venerdì sera contro l’altalenante Lazio di Maurizio Sarri.

Una sfida, quella in programma all’Olimpico tra biancocelesti e rossoneri, valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, che metterà in palio tre punti preziosissimi che, classifica alla mano, servono necessariamente a entrambe le formazioni.

Ai capitolini per continuare a sperare nell’obiettivo qualificazione in Champions League distante, ora come ora, otto punti, ai rossoneri, invece, per consolidare il proprio terzo posto con sette punti di vantaggio sulla quinta posizione dell’Atalanta.

Un terzo posto, che vorrebbe dire qualificazione alla massima competizione continentale per club per il quarto anno consecutivo, che il Diavolo è pronto a difendere e quindi blindare anche grazie ai gol di Olivier Giroud che, prossimo a dire addio alla fine del campionato visto il contratto in scadenza, vuole chiudere nel migliore dei modi il suo triennio rossonero battendo il record dei 13 gol segnati in campionato lo scorso anno. Al momento l’attaccante francese è fermo a 12, pertanto non dovremmo aspettare molto.

Milan, il dopo Giroud arriva da Londra: prenonato il posto al centro dell’attacco

Legato al Milan, come detto, da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Olivier Giroud lascerà sicuramente il Milan alla fine del campionato. Data l’età non più giovanissima (38 anni da compiere il prossimo 30 settembre), il club meneghino avrebbe infatti già deciso di non rinnovare il rapporto con l’ex centravanti di Chelsea e Arsenal.

Un centravanti che, sbarcato all’ombra rossonera della Madonnina nel luglio 2021, con la maglia del Diavolo ha realizzato fin qui 45 gol in 116 presenze in tutte le competizioni vincendo, tra le altre cose, uno scudetto nella stagione 2021-2022. Un titolo, quello di campione d’Italia, che il Milan spera di poter tornare presto a vincere anche grazie alle reti di quello che dovrebbe essere l’erede designato di Giroud il quale, esattamente come il 37enne transalpino, dovrebbe arrivare a Milano direttamente da Londra.

Milan, idea Werner per il dopo Giroud: il cartellino del tedesco costa 17 milioni di euro

Legatosi in prestito semestrale al Tottenham lo scorso 9 gennaio, dopo una prima parte di stagione non brillantissima tra le file del Lipsia, Timo Werner potrebbe presto finire nel mirino del Milan di Gerry Cardinale, desideroso di rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Un reparto avanzato, quello rossonero, che, pronto a salutare Giroud al termine della stagione, avrà necessariamente bisogno di un attaccante di caratura internazionale anche in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League. In tal senso, l’attaccante tedesco classe ’96, che il Lipsia valuta intorno ai 17 milioni di euro, farebbe sicuramente comodo a Stefano Pioli che, mostratosi già ben disposto ad accoglierlo a Milanello, potrebbe veder presto risolti i suoi problemi offensivi. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.