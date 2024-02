Ricordate Skriniar? Ci dovete un favore | Marotta, muso duro col PSG: all’Inter il top player come parziale risarcimento

Scaramucce tra Inter e Paris Saint Germain, Beppe Marotta è deciso e pretende un dietrofront dei francesi, vuole in nerazzurro il top player

Tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League per l’Inter che si troverà di fronte nel doppio scontro, con il primo match che si disputerà in un San Siro sold out, l’ostico Atletico Madrid di Diego Simeone. I nerazzurri sono stati infallibili in campionato e in Supercoppa in questo inizio di 2024 ma sono consapevoli della forza dell’avversario e in particolare della sua esperienza in campo internazionale.

Inter che è ancora imbattuto in questa Champions. Nel girone ha chiuso al secondo posto per differenza reti con la Real Sociedad che è stata però sfortunata nel sorteggio degli ottavi, con l’urna che ha assegnato agli spagnoli il Paris Saint Germain.

I francesi stanno dominando, come da previsione, la Ligue 1 e proveranno per l’ennesima volta a conquistare l’agognato trofeo internazionale che manca nel curriculum dei patron sceicchi e sanno di avere una ghiotta occasione disponendo in rosa di un fuoriclasse come Kylian Mbappé, prossimo alla partenza.

Il vice campione del Mondo di Qatar 2022 è già promesso sposo del Real Madrid e per i parigini si presenterà il problema di individuare sul mercato un sostituto degno di un talento come lui, consapevole che sia difficile anche solo avvicinarsi al suo livello tecnico.

Xavi Simons l’indiziato numero uno per sostituire Mbappè al PSG

Uno dei nomi seguiti dal PSG è Xavi Simons, protagonista di un ottimo campionato con il Lipsia. Stando quanto riporta il The Fichajes il club francese è molto interessato all’olandese, approfittando della possibilità di ingaggiarlo pagando una clausola rescissoria il prossimo luglio di soli sei milioni.

In stagione in Bundesliga il giovane classe 2003 ha disputato 21 partite segnando 6 gol e fornendo 7 assist, oltre ad avere giocato 7 partite di Champions League condite con 2 gol e 2 assist, numeri importanti per un giocatore duttile e incisivo in fase offensiva.

L’Inter vorrebbe Simons per rinforzare l’attacco, Marotta pronto a un’offerta

L’ostacolo a un accordo immediato è rappresentato dall’inserimento nella trattativa dell’Inter, con Beppe Marotta che vorrebbe Simons per consegnare a Inzaghi un giocatore in grado di coprire più ruoli in fase offensiva, data la probabile cessione di Sanchez e di Arnautovic, con una casella da riempire dato l’arrivo al momento di Taremi.

Direttore sportivo nerazzurro che spera in un dietrofront dei parigini, basato sul favore che l’Inter ha fatto loro nell’operazione Skrniar, diventato un uomo importante della difesa dei francesi.