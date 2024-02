Napoli è casa mia, certo che vengo ad aiutarvi | De Laurentiis, riabbracciato il figliol prodigo: torna per aiutare Osimhen

Il Napoli è pronto a riabbracciare il grande ex. Tornerà per aiutare la squadra. De Laurentiis è già al lavoro per chiudere l’affare.

Reduce dal sofferto pareggio interno di mercoledì sera contro il Barcellona di Xavi, il Napoli di Francesco Calzona, che lunedì 19 ha preso il posto dell’esonerato Walter Mazzarri, si prepara a far visita al Cagliari di Claudio Ranieri in occasione della 26esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domenica alle 15.00 all’Unipol Domus, che i partenopei saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per ritrovare la goia di un successo che manca dal 2-1 all’Hellas Verona dello scorso 4 febbraio, ma anche per continuare a tenere vivo l’obiettivo qualificazione in Champions League distante, ora come ora, ben nove punti.

Nove punti che rappresentano la distanza che separa attualmente la formazione campana dalla quarta posizione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini la quale, impegnata domenica sera sul campo del Milan di Stefano Pioli, è l’ultima squadra che Osimhen e compagni hanno battuto in trasferta.

Dopo il successo sul prato del Gewiss Stadium dello scorso 25 novembre, il gruppo azzurro, considerando le gare giocate in trasferta tra Serie A e Champions League, ha infatti incassato cinque sconfitte e un pareggio in sei gare lontano dal Maradona.

Napoli, centrare un piazzamento europeo per rendere meno amara la stagione

L’obiettivo che il Napoli punterà a conquistare da qui al termine della stagione rimane, almeno per ora, la qualificazione alla prossima Champions League. Una qualificazione alla massima competizione continentale, distante attualmente nove punti, che i partenopei proveranno a meritarsi nelle ultime 14 partite di campionato.

Quattordici partite, per un totale di 42 punti ancora a disposizione, al termine delle quali se non sarà Champions League, per i gli azzurri dovrà essere almeno Europa o Conference League. Restare completamente fuori dall’Europa significherebbe infatti fallimento più totale per Osimhen e compagni i quali, partiti con l’intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, sono ora noni in classifica con 36 punti, a meno 27 dal primo posto dell’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli, si valuta il ritorno di Jorginho: l’italo-brasiliano può arrivare a zero la prossima estate

Più o meno centrale nei piani di Mikel Arteta all’Arsenal, Jorginho potrebbe clamorosamente tornare al Napoli la prossima estate. Legato ai Gunenrs da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, l’italo-brasiliano avrebbe già fatto capire di essere ben disposto a lasciare la fredda e grigia Londra per tornare nella calda e soleggiata Napoli.

Un ritorno, quello nel capoluogo campano del classe ’91, che, qualora si concretizzasse, riporterebbe all’ombra del Vesuvio uno dei migliori centrocampisti d’Europa ancora in attività. Un centrocampista che, tuttora apprezzato dai tifosi napoletani, è pronto a riabbracciare i colori azzurri a distanza di quasi sei anni dal suo addio datato 14 luglio 2018.