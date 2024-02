Chiamo Allegri per spiegarmi come si fa | Vincenzo Italiano, altro che bel gioco: difesa a 5 e catenaccio per uscirne

La crisi che sta vivendo la Fiorentina nel 2024 impone al suo allenatore di cambiare qualcosa e di prendere spunto dai più esperti.

Il 2023 si era chiuso alla grande con tre vittorie consecutive in campionato, il quarto posto in classifica e la qualificazione agli ottavi di Conference League come prima nel girone e senza passare dai play off. Un andamento talmente positivo che nessuno si immaginava potesse esserci un tracollo del genere.

Eppure, il 2024 della Fiorentina, almeno fino a questo momento, è stato semplicemente disastroso. Tolto il passaggio del turno in Coppa Italia, con la terza semifinale consecutiva conquistata battendo ai rigori il Bologna, la squadra viola è incappata in una serie di risultati e prestazioni davvero negative.

La sconfitta per 3-0 contro il Napoli nella semifinale della final four di Supercoppa Italiana e appena cinque punti conquistati in sette gare di campionato, frutto dell’unica vittoria contro il Frosinone, dei pareggi deludenti contro Empoli e Udinese e delle sconfitte contro Inter, Lecce, Sassuolo e Bologna. Soprattutto quest’ultimo match ha lasciato il segno perché ha mostrato la superiorità netta dei rossoblù in uno scontro diretto per le posizioni europee.

Proprio la classifica è la cosa che preoccupa di più Vincenzo Italiano e la società viola. Sono ben sette i punti di distacco, infatti, che la Fiorentina al momento ha dal quarto posto, occupato in coabitazione da Bologna e Atalanta (con i nerazzurri che hanno anche una partita in meno). Un settimo posto alquanto anonimo, con la possibilità di poter essere superati anche da Lazio, Napoli e Torino che devono recuperare una gara.

Fiorentina, Italiano imita Allegri per cambiare marcia

La stagione è ancora lunga e la Fiorentina ha il vantaggio di poter lottare ancora su tre fronti. Prima che ricomincino le coppe c’è però da invertire l’attuale tendenza, con l’esigenza di farlo fin da subito, possibilmente già dalla sfida casalinga di lunedì contro la Lazio. Un altro scontro diretto da non fallire assolutamente.

Vincenzo Italiano per cambiare marcia ed invertire la rotta sta pensando di abbandonare il suo classico e amato 4231 e passare ad un modulo che gli garantisca maggiore copertura nella fase difensiva. Le idee, al momento, sono due: o un 4321 con tre mediani e l’albero di Natale dietro la prima punta, o un 3412 con una difesa a tre di allegriana memoria.

Italiano, ecco la Fiorentina con il nuovo modulo

Quest’ultima, al momento, sembra la strada maggiormente percorribile con la possibilità di sfruttare al meglio le capacità di giocare a tutta fascia dei vari Biraghi, Faraoni, Kayode e Parisi, di avere maggiore copertura con i tre centrali di difesa e di affidarsi direttamente a due punte di ruolo, per sfruttare il buon momento di Lucas Beltran ed aiutare Andrea Belotti lì davanti.

In quel caso ci sarebbe spazio per Jack Bonaventura come trequartista e si sacrificherebbero tutti gli esterni che, per un motivo o per un altro, continuano a trovare enormi difficoltà. Dagli evanescenti Ikone e Sottil ad un Nico Gonzales ancora non al meglio della forma, infatti, le ali viola vivono un momento di appannamento e tornerebbero utili a gara in corsa.