Posso fare i miracoli ma so già che mi mandate via | De Rossi, comunicazione dai Friedkin: addio a giugno al 100%

I Friedkin hanno preso la loro decisione: a fine stagione sarà sicuramente addio. Daniele De Rossi ha ricevuto la notizia dopo la vittoria sul Feyenoord.

La sofferta vittoria di qualche ora fa sul Feyenoord di Arne Slot, ottenuta ai calci di rigore, ha portato la Roma della famiglia Friedkin dritta dritta agli ottavi di finale di Europa League. Una manifestazione, la seconda per importanza a livello europeo dopo la Champions, la cui vittoria, come molti sicuramente ricorderanno, fu sfiorata dai giallorossi appena un anno fa nella finale di Budapest contro gli spagnoli del Siviglia.

Una sfida, quella contro la formazione andalusa al tempo guidata da José Luis Mendilibar, che i capitolini, penalizzati anche da alcune decisioni arbitrali alquanto discutibili, persero quasi immeritatamente ai calci di rigore dopo l’1-1 dei primi 120 minuti di gioco.

Una disfatta, quella, che la Lupa, passata poco più di un mese nelle mani di Daniele De Rossi, proverà ora a mettersi alle spalle arrivando, si spera, all’atto conclusivo quest’anno in programma all’Aviva Stadium di Dublino il prossimo 22 maggio.

Il cammino per arrivare in Irlanda sarà ancora lungo e tortuoso, ma le basi per arrivare fino in fondo ci sono tutte. La Roma è ormai una solida realtà in ambito europeo e i percorsi delle ultime due stagioni lo confermano largamente. L’ultima parola spetta sempre al campo, ma la voglia di vincere, dalle parti di Trigoria, sicuramente non manca.

Roma, inizio fantastico di De Rossi: l’ex 16 giallorosso è già una garanzia

Tornato ufficialmente alla Roma nelle vesti di allenatore lo scorso 16 gennaio, Daniele De Rossi sembra essere già diventato una garanzia dalle parti Trigoria. Esclusa la sconfitta interna contro l’Inter dello scorso 10 febbraio, il neo tecnico giallorosso ha infatti messo in cassaforte un bottino di tutto rispetto fatto fin qui, considerando solo le gare di campionato, di quattro vittorie e appunto una sola sconfitta.

Quattro vittorie e una sconfitta in cinque gare di Serie A, che hanno portato la formazione capitolina a ridosso della quarta posizione che vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Una quarta posizione occupata attualmente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini con un vantaggio di appena quattro punti su Dybala e compagni.

Roma, De Rossi lo ha già saputo: Rui Patricio via a fine stagione

Centrale tanto nei piani di José Mourinho quanto in quelli di Daniele De Rossi, Rui Patricio dovrebbe dire addio alla Roma al termine del campionato. Viste la scadenza del contratto ormai imminente e la recente esplosione di Svilar, per l’estremo difensore portoghese sembrerebbero infatti non esserci possibilità di essere confermato nella rosa giallorossa.

Una rosa, quella capitolina, la quale, a prescindere dall’utilizzo da parte di De Rossi e dal suo rendimento in campo, dovrebbe veder andar via quasi sicuramente il classe ’88 lusitano il quale, a 36 anni, potrebbe anche decidere di tornare allo Sporting Lisbona dove tutto è iniziato.