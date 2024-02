Sarei un pazzo a venire: siete una polveriera | De Laurentiis freddato dalla risposta, un altro NO dopo Samardzic e Dragusin

Ancora un rifiuto ricevuto dal Napoli dopo i tanti che sono arrivati nell’immediato post Scudetto. ADL deve correre ai ripari.

L’immediato post Scudetto in casa Napoli è stato turbolento e ai limiti del disastroso. Quasi nessuno immaginava una squadra che potesse bissare la straordinaria impresa dello scorso anno, ma era difficile anche prevedere tutto quello che poi realmente è accaduto nei mesi successivi allo splendido trionfo del maggio scorso.

I diversi rifiuti sul mercato di calciatori e allenatori voluti, contattati e desiderati, i mancati rinnovi di contratto dei giocatori in rosa, gli addii di gente fondamentale per la costruzione di quella macchina perfetta vista la scorsa stagione, i due cambi in panchina con tre allenatori diversi e i disastrosi risultati in campo.

Insomma, tutto questo è accaduto in casa Napoli in appena nove mesi e per quasi tutti, tifosi e addetti ai lavori, il principale colpevole di ciò è il Patron e Presidente, Aurelio De Laurentiis. Il suo atteggiamento, il suo sottovalutare le partenze di Spalletti, Giuntoli e Kim, il suo voler fare di testa propria senza accettare interferenze e spesso nemmeno consigli.

Secondo i detrattori e critici di ADL sono questi, insieme alla sua arroganza e poca umiltà, i principali capi d’accusa da rivolgere al plenipotenziario del Napoli che ha comunque il merito di aver riportato uno Scudetto dopo 33 anni e arrivato dopo quindici anni consecutivi di qualificazioni alle coppe Europee.

Napoli, tutti i rifiuti degli ultimi mesi

Considerando che lui la società la ha acquisita dalla Serie C praticamente fallita, di certo non si può che togliersi il cappello davanti al suo lavoro. I capi d’accusa però restano e negli ultimi mesi c’è da riflettere sul fatto che Napoli non sia più una meta tanto gradita da allenatori e calciatori.

Tra giugno scorso e gennaio, infatti, per un motivo o per un altro, hanno rifiutato Napoli i vari Luis Enrique, Thiago Motta e Antonio Conte, tra gli allenatori, ma anche i vari Samrdzic, Dragusin, Nehuen Perez tra i calciatori. Senza dimenticare che Zielinski non ha voluto rinnovare il contratto e andrà via a parametro zero, mentre Osimhen sarà quasi sicuramente ceduto in estate.

Non solo Dragusin e Perez, per il Napoli salta un altro difensore

Il mercato di gennaio ha portato quattro volti nuovi. Sono arrivati infatti Traoré, Mazzocchi, Ngonge e Dendoncker. Nonostante questo, però, il Napoli ha cercato con insistenza un difensore, ma la ricerca non è andata a buon fine. Dopo gli affari Dragusin, Kiwior e Nehuen Perez saltati per un motivo o per un altro, ora sembra lontano anche un altro obiettivo azzurro.

Si era fatto con insistenza, infatti, anche il nome di Johan Vazquez, difensore messicano in forza al Genoa. Poche ore fa è arrivata la notizia che il calciatore ha firmato il prolungamento del contratto che lo lega al club rossoblù fino al 30 giugno 2027. L’ufficialità è arrivata attraverso una nota ufficiale della stessa società ligure.