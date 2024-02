Ho trovato il nuovo Beckham, me lo comprate? | Pioli, ‘soffiata’ alla dirigenza: scovato per caso e incantato dal suo talento

I rossoneri cominciano a pensare al futuro con il tecnico parmense che ha espresso tutto il suo interesse verso un talento europeo.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia e il tantissimo terreno perso dall’Inter capolista in Campionato, al Milan in questa stagione è rimasto un solo ed unico obiettivo: l’Europa League. Quella che una volta si chiamava Coppa Uefa, inoltre, è l’unico trofeo internazionale che i rossoneri non hanno mai vinto.

Il Milan, a detta sia della società che dell’allenatore, vuole provare ad arrivare fino in fondo alla competizione e ormai, anche nelle scelte di formazione, appare chiaro come Stefano Pioli la stia privilegiando ad un campionato in cui sembra abbastanza scontata la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri sono approdati in Europa League dopo essere arrivati terzi nel loro girone di Champions League. Questo ha costretto il Diavolo a passare per un turno aggiuntivo, quello dei playoff, che doveva decidere chi sarebbe stato poi promosso agli ottavi di finale della competizione.

Lo spareggio il Milan se l’è giocato con il Rennes, squadra che naviga poco sopra la metà classifica in Ligue One. Nella gara d’andata a San Siro i rossoneri hanno indirizzato il passaggio del turno, battendo i francesi con un netto e perentorio 3-0 deciso dalla doppietta di Loftus-Cheek e dal gol di Rafael Leao.

Milan, a Rennes sono usciti tutti i limiti stagionali

Tutto facile? Nemmeno per sogno. Il Diavolo di questa stagione non lascia mai tranquilli i propri tifosi , nel match di ritorno in Francia, è riuscito a complicarsi la vita a causa delle solite disattenzioni difensive che stanno caratterizzando questo 2023/2024. Il Rennes è riuscito a segnare tre gol al Milan, passando tre volte in vantaggio e facendo venire i brividi ai tifosi milanisti.

Alla fine, però, i rossoneri sono riusciti a passare il turno soprattutto grazie alla gara dell’andata ed ora se la dovranno vedere contro lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League. Questo Milan, però, se vorrà arrivare fino in fondo nella competizione dovrà migliorare tantissimo la fase difensiva e concedere molto meno alle avversarie.

L’exploit di Bourigeaud e l’interesse di Pioli

Nella sfida in terra francese di giovedì sera, ad esempio, i rossoneri hanno subito altre tre reti, tutti dallo stesso calciatore. Benjamin Bourigeaud è stato l’eroe della serata più importante della storia del Rennes. Il centrocampista francese ha realizzato una tripletta e ha mostrato tutte le sue qualità tecniche. Un tiro dalla distanza che si è infilato all’angolino e due calci di rigori tirati in maniera perfetta.

La sua prestazione non è passata di certo inosservata tra gli osservatori del Milan, ma soprattutto agli occhi di Stefano Pioli che avrebbe chiesto alla società di approfondire il discorso di mercato relativo al 30enne transalpino. Un centrocampista di qualità che farebbe comodo ai rossoneri e che avrebbe finalmente la chance di giocare in una grande squadra.