E tu che ci fai qui? Nessuno ti ha invitato | Giuntoli, all’appuntamento con l’Inter si presenta lui: soffiato a Marotta un altro Bremer

L’appuntamento è con l’Inter, ma si presenta la Juventus: Giuntoli, soffiato a Marotta un altro Bremer. Affare in dirittura d’arrivo.

Prima in classifica con ben nove punti di vantaggio sulla seconda posizione della Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si gode tranquillamente il suo primo posto in classifica in attesa di andar a far visita al Lecce di Roberto D’Aversa nel match in programma domenica alle 18.00.

Un match, quello dello Stadio Via Del Mare, valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, che i nerazzurri proveranno chiaramente a portare a casa per compiere un altro passo verso il 20esimo scudetto della loro storia.

Uno scudetto che, ormai vicinissimo al finire nelle bacheche meneghine, sembra di conseguenza essere uscito definitivamente dai piani della Vecchia Signora la quale, visto l’abissale distacco dalla vetta, ha già iniziato a pensare alla prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, che potrebbe veder figurare tra le file del club piemontese un difensore centrale adocchiato anche dalla Beneamata negli scorsi mesi. Un difensore centrale che, come già accaduto con Bremer nell’estate del 2022, il club piemontese è pronto a soffiare a quello lombardo.

Giuntoli a San Siro per Inter-Atletico Madrid: occhi su un difensore dei colchoneros

Seconda in classifica in Serie A con un tranquillo vantaggio di otto punti sul quinto posto del Bologna, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli si prepara ad andare a San Siro per Inter-Atletico Madrid con l’obiettivo di osservare più da vicino un difensore dei colchoneros che potrebbe far molto comodo a Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Un difensore, attualmente centrale nei piani del club biancorosso, che la società del patron Ferrero vorrebbe blindare quanto prima così da battere sul nascere la forte concorrenza di molte big europee pronte a bussare alla porta del Cholo Simeone per accaparrarselo.

Juventus, piace Hermoso dell’Atletico Madrid: il difensore spagnolo può arrivare a parametro zero

Legato dal luglio 2019 all’Atletico Madrid col quale ha firmato un contratto quinqueannale che scadrà il prossimo 30 giugno, Mario Hermoso è, ormai da qualche tempo, un obiettivo di mercato della Juventus di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Un elemento, il duttile difensore spagnolo, che il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, conta di ingaggiare a parametro zero quanto prima. L’incontro col giocatore potrebbe avvenire già in occasione di Inter-Atletico Madrid di Champions League, ma solo nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.