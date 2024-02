Non possiamo prendere solo parametri zero | Inzaghi, strigliata a Marotta: individuato il prossimo (giovanissimo) obiettivo

L’Inter ha già messo a segno altri due colpi a parametro zero, Taremi e Zielinski, ma l’allenatore non si accontenta e vuole anche altro.

Una marcia inarrestabile che ormai non ha rivali e sembra portare l’Inter dritta dritta verso il ventesimo scudetto e quella seconda stella tanto agognata. Dopo un paio di stagioni che, almeno in campionato, hanno portato diverse delusioni, ora sembra sia arrivato davvero il momento.

L’Inter continua a vincere senza sosta e a rivelarsi un’armata ingiocabile ed invincibile per tutte le altre squadre di Serie A. Lo Scudetto è ormai ad un passo con Milan e Juventus che si sono liquefatte sul più bello e continuano a sbagliare troppo per poter pensare di tenere il passo dei nerazzurri.

Una squadra che quest’anno sembra perfetta e che è stata costruita senza spendere troppo, anzi continuando a fare mercati pieni di plusvalenze e con il segno più se si mettono a confronto soldi spesi con quelli guadagnati dalle cessioni.

Uno dei tanti meriti che ha avuto l’Inter in questi anni di mercati al risparmio, oltre alla bravura di Simone Inzaghi nel valorizzare quasi tutti i calciatori a disposizione, è stato quello di riuscire a portare gente motivata, calciatori forti e che fanno la differenza anche senza spendere un euro, ma acquistando gli ormai famosi e famigerati parametri zero.

Inter, tra vecchi e nuovi parametri zero

Solo negli ultimi anni sono arrivati senza spendere nulla i vari André Onana, poi rivenduto dopo appena un anno a oltre 50 milioni di euro al Manchester United, Alexis Sanchez, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Markus Thuram. A parte il cileno si tratta di calciatori titolari e che stanno continuando a fare la differenza.

La politica dell’Inter, però, per essere così redditizia e vincente si basa anche e soprattutto sulla lungimiranza dei suoi dirigenti che non possono stare a guardare, ma devono riuscire ad anticipare le mosse di società con disponibilità economiche maggiori. Seguendo questa logica, quindi, Marotta ha già messo a segno altri due colpi, sempre a parametro zero, in vista della prossima stagione.

Inter, non solo parametri zero. Occhio su un giovane talento

Mehdi Taremi e Piotr Zielinski saranno nuovi calciatori dell’Inter da luglio in poi, ma il mercato nerazzurro non può esaurirsi ai parametri zero. Così come negli ultimi mesi è anche arrivata gente giovane e costosa come Frattesi, Bisseck e Buchanan, Inzaghi chiede anche di ringiovanire la rosa e guardare anche ai prospetti interessanti che ci sono in giro per il Mondo.

Uno di questi è Oscar Gloukh fantasista israeliano, classe 2004, che milita nel Salisburgo. Il giovane piace molto all’Arsenal che sembra la squadra più vicina al suo ingaggio, ma in passato era stato accostato anche alla Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe inserirsi nella corsa anche l’Inter che conosce il talento 20enne molto bene, in quanto subì un suo gol a San Siro, nella sfida dei gironi di Champions contro gli austriaci della Red Bull, poi vinta per 2-1.