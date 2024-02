No mister, a Lecce non ci sono | Inzaghi è una furia: il top player vuole giocare solo in Champions League

Dopo la sfida di coppa contro l’Atletico Madrid, Simone Inzaghi dovrebbe fare a meno di un importante elemento della rosa per la sfida di Lecce.

L’andata degli ottavi di finale di Champions League è stato un turno molto favorevole per le italiane. Napoli, Lazio e Inter giocavano in casa, a causa del secondo posto conquistato nel proprio girone, e quindi dovevano ottenere un risultato positivo per riuscire ad indirizzare in maniera favorevole il discorso qualificazione.

Lazio e Inter hanno ottenuto due importantissime e preziose vittorie casalinghe contro rispettivamente Bayern Monaco e Atletico Madrid, mentre i partenopei sono riusciti a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona dopo che si erano trovati sotto nel punteggio.

La squadra che ancora una volta ha destato le impressioni migliori è stata l’Inter che fin qui sta disputando una stagione praticamente impeccabile. Dopo un primo tempo equilibrato, ma comunque con più occasioni da rete rispetto agli avversari, i nerazzurri hanno schiacciato sull’acceleratore e nel secondo hanno dominato gli spagnoli.

Un dominio che non si riusciva a concretizzare, anche per diversi errori sottoporta, ma che poi ha portato al gol di Arnautovic che si è fatto perdonare per le due clamorose occasioni mancate precedentemente. Alla fine c’è rammarico per un risultato che poteva essere più ampio e avrebbe potuto indirizzare ancor di più il discorso qualificazione.

Inter, Lecce e Atalanta i prossimi impegni

La squadra di Simone Inzaghi, ad ogni modo, ha dimostrato tutta la sua forza e, anche in Europa, continua ad essere quella macchina perfetta che in Italia sta ammazzando il campionato e vincendo praticamente quasi tutte le partite. Non è un caso, infatti, se al momento la classifica parli di un dominio incontrastato dell’Inter con Juventus e Milan staccate di nove e undici punti.

Questo nonostante i nerazzurri abbiano ancora da recuperare una partita. Il calendario prevede infatti che l’Inter giochi anche mercoledì 28 febbraio contro l’Atalanta quella giornata che fu rimandata a causa dell’impegno nerazzurro in Supercoppa Italiana. Prima della sfida ai bergamaschi, però, Simone Inzaghi dovrà pensare alla trasferta di Lecce in programma domenica pomeriggio alle 18.

Inter, cambio in porta per la sfida di Lecce

Visti gli impegni ravvicinati che coinvolgono i nerazzurri, il tecnico piacentino sta pensando ad un massiccio turnover in vista della trasferta nel Salento. Un cambio dovrebbe riguardare anche la porta, con Emil Audero che dovrebbe sostituire Yann Sommer tra i pali nerazzurri (che quindi questa settimana giocherebbe solo in Champions).

L’estremo difensore svizzero non si è allenato nella giornata di venerdì per una sindrome influenzale e la sua convocazione è in dubbio per la trasferta di Lecce. Solo l’impegno in Champions League per lui in questa settimana, quindi, con Audero che dovrebbe scendere in campo anche se Sommer dovesse recuperare dall’influenza. L’ex portiere della Sampdoria quest’anno ha giocato soltanto in Coppa Italia contro il Bologna e in Champions League nella trasferta di Lisbona contro il Benfica. Quella di domenica, quindi, potrebbe essere la gara d’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter.