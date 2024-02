De Laurentiis, scelto l’allenatore della prossima stagione | Operazione in stile Benitez: promesso un mercato faraonico

Il patron del Napoli De Laurentiis ha individuato l’allenatore per la prossima stagione, un nome di caratura internazionale, scelta simile a quella di Benitez

Contro il Barcellona, negli ottavi di finale di Champions League, il debutto sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona dopo essere stato già stato vice dei tecnici Maurizio Sarri e Luciano Spalletti che tanto bene hanno fatto con i partenopei. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia sarà l’allenatore della squadra solo fino al termine di questo complicato campionato come accordato al momento della firma.

Una stagione da salvare per il Napoli, al momento fuori dai piazzamenti europei, e con la parentesi di Walter Mazzarri che ha visto in termini di risultati un passo indietro rispetto alla già insoddisfacente esperienza di Rudi Garcia nei mesi autunnali.

Il mercato di riparazione di gennaio ha visto un cospicuo investimento da parte del patron Aurelio De Laurentiis nel tentativo di dare nuova linfa alla rosa ma tra i nuovi arrivati solo Ngonge si è subito calato bene nei panni della nuova maglia, andando a segno già due volte.

Il patron del Napoli sta pensando a chi affidare la rosa per la prossima stagione e vorrebbe optare per un nome che possa dare credibilità internazionale alla sua squadra, come avvenne nel 2015 con l’ingaggio di Rafa Benitez che tanto bene aveva fatto a Liverpool e a Valencia.

Dalla Bundesliga il nuovo allenatore del Napoli, ecco di chi si tratta

Per questo motivo l’intenzione di De Laurentiis sarebbe quella di puntare su Thomas Tuchel, che dal 30 giugno non sarà più alla guida del Bayern Monaco, come concordato nelle ultime ore con i vertici del club bavarese.

Le tre sconfitte consecutive sono state decisive per arrivare a questa condivisa rescissione del contratto ma con la promessa di impegnarsi al massimo per concludere nel migliore dei modi questa stagione. In Bundesliga il Bayern è scivolato a -8 dalla capolista Leverkusen mentre ha perso l’andata degli ottavi di finale di Champions contro la Lazio anche se con il minimo passivo.

La decisione del Bayern di salutare a fine stagione Tuchel

L’amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha dichiarato: ‘Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024 /25 stagione”.

Ottimismo in vista del ritorno di Champions contro la Lazio di Maurizio Sarri: “Siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un’Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito“.