Il nerazzurro? Il mio colore preferito | Pioli, l’effetto Calhanoglu si ripete: Milan scartato e incontro già fissato coi rivali di sempre

L’effetto Calhanoglu si ripete: i colori nerazzurri prevalgono nuovamente sulla storia del Milan. Pioli dice addio all’obiettivo di mercato.

Stabilmente al comando della Serie A con 63 punti, a più nove sul secondo posto della Juventus, l‘Inter di Simone Inzaghi si gode il suo straordinario momento di forma e mette nel mirino il match esterno di domenica pomeriggio contro il Lecce di Roberto D’Aversa.

Una sfida, quella contro la formazione salentina, valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, per la quale il tecnico piacentino dovrebbe affidarsi più o meno agli stessi uomini che martedì hanno sconfitto l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Una formazione, quella meneghina, nella quale dovrebbe ovviamente figurare Hakan Calhanoglu il quale, legatosi al Biscione nel giugno 2021 dopo quattro stagioni non particolarmente entusiasmanti tra le file del Milan, è ormai diventato un intoccabile della squadra nerazzurra.

Una squadra, quella di proprietà di Steven Zhang, con la cui maglia il centrocampista turco sta attualmente vivendo la sua stagione migliore fatta finora di undici gol complessivi (nove in Serie A, uno in Supercoppa Italiana e uno in Champions League) realizzati in 30 partite disputate tra campionato e coppe. Un rendimento, questo, a dir poco straordinario per un giocatore ricoprente il ruolo di centrocampista del quale, in termini realizzativi, hanno fatto meglio solo i due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Milan-Inter, scatta il derby di mercato: rossoneri e nerazzurri interessati al forte difensore della Nazionale

Al derby in programma il prossimo 21 aprile manca ancora un po’, ma Milan e Inter sembrano già ben disposte per dare il via a quello che, nelle prossime settimane, potrebbe trasformarsi in un intenso e acceso derby di mercato la cui posta in palio è un forte difensore italiano attualmente militante in Serie A.

Un difensore, che le due formazioni incontreranno a breve da avversario a San Siro, il quale potrebbe finire tanto ai rossoneri quanto ai nerazzurri nella prossima sessione estiva di calciomercato. Una sessione, che scatterà ufficialmente il prossimo 1 luglio, in cui Diavolo e Biscione sono pronte a darsi battaglia senza esclusioni di colpi.

Né Milan né Inter: Scalvini ha in testa solo l’Atalanta

Pronto a incontrare domenica il Milan (26esima giornata di campionato) e mercoledì prossimo l’Inter (recupero della 21esima giornata) con la maglia della sua Atalanta, Giorgio Scalvini è finito, da qualche giorno a questa parte, nella lista dei desideri di rossoneri e nerazzurri.

Due club, quelli meneghini, che, come detto, sono pronti a darsi battaglia in sede di calciomercato per il forte e giovane difensore della Dea che, valutato intorno ai 40 milioni di euro dalla società bergamasca alla quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, ha recentemente dichiarato a Tuttosport di non pensare al calciomercato, ma solo al prosieguo della stagione col club nerazzurro. Situazione quindi in standby per il momento e discorso rimandato all’estate.