Lo hanno squalificato per doping? Per noi è perfetto | Inzaghi, segnalato il nuovo colpo: ha dei problemi con la giustizia sportiva

L’Inter continua a valorizzare calciatori e prospetti che arrivano da periodi complicati o sembrano nella fase discendente della carriera.

L’Inter di questa stagione appare davvero una macchina perfetta ed inarrestabile. Il campionato di Serie A, anche se siamo soltanto a febbraio, sembra già un qualcosa di archiviato con la fuga dei nerazzurri che ormai è quella decisiva, a meno di clamorosi crolli non preventivabili.

Dopo aver vinto due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane consecutive, ma aver clamorosamente mancato il successo in campionato nelle due stagioni precedenti, favorendo Milan e Napoli per la conquista del tricolore, i nerazzurri sono sulla giusta strada che porta al loro ventesimo scudetto e quindi alla seconda stella.

Quello che sta esprimendo sul campo l’Inter in questa stagione lascia la netta sensazione di avere a che fare con un’armata incredibile che, almeno in Italia, non ha rivali e non può essere contrastata da nessuno. Miglior attacco, miglior difesa e una differenza reti che non ha nessuno tra i top 5 campionati europei, così come nessuno ha subito meno reti della squadra di Simone Inzaghi.

Il segreto di questa incredibile macchina che sembra quasi perfetta è da ricercare soprattutto nel lavoro della dirigenza, Marotta e Ausilio in primis, e dell’allenatore Simone Inzaghi che ha saputo valorizzare alla grande il capitale umano che gli è stato consegnato.

Inter, le magie di Inzaghi e Marotta

Questo nonostante l’Inter ogni anno abbia dovuto vendere calciatori importanti per fare plusvalenze e tenere in ordine i conti e non sempre ha potuto spendere e reinvestire quei soldi guadagnati. E, così, sono stati tanti i casi negli ultimi anni di calciatori arrivati a parametro zero o per poche manciate di milioni di euro. Gli ultimi sono Zielinski e Taremi che faranno parte della rosa della prossima stagione.

Poi ci sono i vari Onana, Calhanoglu, Marcus Thuram, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Federico Di Marco, Mkhitaryan e altri ancora. Tutti arrivati a zero o per pochi milioni di euro, ma tutti diventati calciatori importantissimi nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e per una squadra che continua a stupire l’Italia e l’Europa.

Inter, folle idea Papu

Simone Inzaghi, intanto, ha avuto una folle idea. Oltre agli arrivi, già citati, di Taremi e Zielinski, il tecnico piacentino per la prossima stagione vorrebbe aumentare il tasso tecnico della squadra e starebbe pensando ad Alejandro Gomez, meglio conosciuto come El Papu.

L’ex Atalanta e Siviglia, però, in autunno ha subito una squalifica di due anni per doping perché trovato positivo ad una sostanza proibita: la terbutalina. La squalifica è arrivata proprio poche settimane dopo il suo arrivo al Monza. Ora, l’argentino si è dovuto fermare, ma sta attendendo un altro grado di giustizia sportiva che potrebbe mettere in discussione la sua squalifica. Nel caso di uno sconto l’Inter sarebbe interessata a portarlo a casa.