Non compriamo giovani, vogliamo solo gente pronta | Marotta, un altro campione del mondo ad Appiano: lo prende a 36 anni

L’amministratore delegato continua nella sua filosofia di acquistare giocatori esperti e già affermati che possono fare subito la differenza.

Negli ultimi anni l’Inter ha usato una filosofia di mercato e di costruire la rosa molto diversa rispetto a quelle che in questi anni stanno spopolando nel nostro campionato e nella nostra Serie A. Milan e Napoli, ma ora anche la Juventus, infatti, hanno scelto la via dei giovani e dei prospetti da formare e far crescere nel formare le proprie squadre.

In questo modo, oltre che ad avere una rosa che possa essere competitiva nel corso degli anni e del tempo, c’è anche la possibilità di risparmiare sul monte ingaggi e quindi ridurre il peso specifico dell’impatto degli stipendi sulle casse del club.

L’Inter, invece, ha scelto decisamente un’altra strada. I giovani o giovanissimi presi, dopo aver portato a Milano un po’ di anni fa i vari Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, ora diventati veterani e colonne della squadra, sono stati pochissimi, ma soprattutto – come successo con Bisseck quest’anno e Asllani nella passata stagione – rappresentano poco più che alternative ai titolari.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno quindi fatto una scelta ben precisa andando a prendere giocatori già affermati e di sicuro affidamento che potessero essere già pronti per aiutare a portare subito i risultati sperati. In alcuni casi si è trattato di calciatori sulla cresta dell’onda, in altri, nella maggior parte in realtà, di gente a cui quasi nessuno credeva più, ma che nell’Inter è tornata a splendere.

Esperti e già pronti, i colpi di Marotta degli ultimi anni

Ed ecco che, dell’attuale squadra che sta dominando il campionato di Serie A e viene considerata una delle più forti d’Europa, fanno parte, tra gli altri, anche i vari Sommer, Pavard, Acerbi, Darmian, Calhanoglu, Klassen, Mkhitaryan, Cuadrado, Alexis Sanchez ed Arnautovic.

Insomma, calciatori non di primissimo pelo, anche c’è chi è più giovane e chi lo è un po’ meno, ma che stanno facendo le fortune di Simone Inzaghi e della società. La strategia non cambierà nei prossimi mesi e Beppe Marotta, in tal senso, ha già chiuso per gli arrivi a parametro zero del centrocampista Piotr Zielinski e dell’attaccante Mehdi Taremi.

Hummels, altro Campione del Mondo ed altro parametro zero

Qualcosa bisognerà fare anche in difesa e l’ultima idea di Marotta ed Ausilio porta a Mats Hummels difensore, ex Bayern, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il centrale tedesco ha 35 anni e potrebbe portare ulteriore carisma, personalità e mentalità nello spogliatoio nerazzurro.

Come Taremi e Zielinski, Hummels arriverebbe a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza con il Dortmund nel prossimo giugno, mentre come Benjamin Pavard, invece, arriverebbe con un Campionato del Mondo vinto alle spalle, quello del 2014 in Brasile con la sua Germania, che porterebbe ad Appiano ulteriore consapevolezza e abitudine alla vittoria.