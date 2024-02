Ti mando via a calci, 20 milioni vanno più che bene | Allegri dà il benservito a Chiesa: ha già individuato il sostituto

Allegri scarica Chiesa. L’ex Fiorentina mandato via per appena 20 milioni di euro. La Juventus ha già tra le mani il sostituto.

Reduce da una striscia a dir poco negativa fatta di due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per preparare al meglio il match casalingo di domenica contro il malandato Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una sfida, quella contro i gialloblù in programma all’Allianz Stadium all’ora di pranzo, che i bianconeri saranno chiamati necessariamente a vincere non solo per confermarsi in seconda posizione davanti al Milan di Stefano Pioli, ma anche per ritrovare la gioia di un successo che manca dal 3-0 rifilato al Lecce lo scorso 21 gennaio.

Un’affermazione, quella ottenuta al Via Del Mare esattamente un mese fa, in seguito alla quale i piemontesi hanno completamente smarrito la via perdendo punti preziosissimi contro avversari, eccezion fatta per l’Inter di Simone Inzaghi, sicuramente non imbattibili.

Avversari, rispondenti ai nomi di Empoli, Udinese ed Hellas Verona, contro i quali la Vecchia Signora ha racimolato appena due punti sui nove disponibili. Un rendimento a dir poco pessimo, quello fatto registare recentemente dalla Juve la quale, ormai da settimane, si trova costretta a fare i contri, tra le altre cose, con un Federico Chiesa sempre più ai margini nelle scelte di Massimiliano Allegri.

Chiesa, da intoccabile a svenduto: il cartellino del numero sette bianconero vale ora appena 20 milioni di euro

Vice capocannoniere della Juventus alle spalle di Dusan Vlahovic con sei gol realizzati in 20 partite di campionato fin qui disputate, Federico Chiesa potrebbe clamorosamente lasciare Torino al termine della stagione. Finito leggermente fuori dai radar di Massimiliano Allegri, l’ex Fiorentina sembra aver, ora come ora, smarrito quella brillantezza che solo qualche mese fa lo aveva portato a segnare quattro reti nelle prime cinque partite della stagione.

Un giocatore dalle qualità tecniche incontestabili, il classe ’97, la cui valutazione pare però essere calata drasticamente al punto da aggirarsi tuttora, stando a voci di corridoio venute a galla in questi giorni, intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra, questa, decisamente lontana dai 50 complessivi che la società torinese sborsò nel 2022 per riscattarlo dalla Fiorentina.

Juventus, assalto a Gudmundsson del Genoa: il Grifone valuta l’islandese 30 milioni di euro

Corteggiato a lungo dalla Fiorentina durante la recente sessione invernale di trattative, Albert Gudmundsson è, da qualche giorno a questa parte, finito nella lista dei desideri della Juventus di Massimiliano Allegri.

Desiderosa di rinforzare il proprio reparto avanzato, la Vecchia Signora avrebbe infatti già bussato alla porta del Genoa per prendere informazioni sul duttile classe ’97 che, valutato dal Grifone intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe legarsi ai piemontesi la prossima estate. Al momento la trattativa tra bianconeri e rossoblù è ancora nelle fasi iniziali, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.