Fa’ le valigie, tanto con me non giochi più | Inzaghi il sergente di ferro: declassato da titolare a panchinaro fisso

Da intoccabile a esubero: l’Inter mette sul mercato il giocatore. Inzaghi non lo considera più. La cessione diventa inevitabile.

Reduce da una striscia di 14 vittorie e tre pareggi nelle ultime 17 gare di campionato disputate, l’Inter di Simone Inzaghi si gode il primo posto in classifica con 60 punti, a più sette sulla seconda posizione della Juventus di Massimiliano Allegri.

Un primo posto, occupato stabilmente ormai da settimane, che i nerazzurri potrebbero consolidare ancora di più in caso di successo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero del match della 21esima giornata, non disputato nelle scorse settimane a causa degli impegni in Supercoppa Italiana.

Una sfida, quella contro la formazione orobica, in programma mercoledì 28 febbraio, che sarà anticipata dall’altrettanto importante impegno casalingo di martedì prossimo, in Champions League, contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Un impegno, quello contro i colchoneros, valevole per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale, per il quale i nerazzurri partono chiaramente favoriti anche alla luce dell’assenza, tra le file spagnole, di Alvaro Morata il quale, uscito anzitempo dall’ultima sfida di campionato contro il Siviglia a causa di un problema al ginocchio destro, non tornerà in campo prima di fine mese.

Inter, ecco tutti i possibili addii di fine stagione

Se l’Inter cucirà la seconda stella sul petto al termine di questo campionato è ancora un po’ presto per dirlo. Ciò che invece appare già certa è la partenza, a fine stagione, di tutti quei giocatori mai o scarsamente considerati fin qui da Simone Inzaghi.

Giocatori, chiaramente non rientranti nei piani del tecnico piacentino, che, desiderosi anche loro di giocare con maggiore continuità, dovrebbero quasi sicuramente lasciare Milano dopo il 30 giugno. Un gruppo ben nutrito, quello dei possibili addii estivi dell’Inter, nel quale figurano certamente, almeno per ora, Davy Klaassen, Stefano Sensi, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Marko Arnautovic e Denzel Dumfries, con quest’ultimo passato da intoccabile della fascia destra a oggetto del mistero nel giro di pochissime settimane.

Inter, Dumfries non convince più: l’olandese può dire addio a fine stagione

Il contratto che lo lega all’Inter scadrà il 30 giugno 2025, eppure l’avventura nerazzurra di Denzel Dumfries potrebbe concludersi tristemente con un anno d’anticipo. Scavalcato nelle gerarchie della fascia destra dal più anziano, Darmian, l’ex Psv Eindhoven sembra aver perso un po’ la fiducia di Inzaghi dopo l’infortunio muscolare di inizio dicembre.

Seppur tenuto comunque in considerazione dal tecnico piacentino, il classe ’96 non gioca infatti titolare dal match casalingo contro l’Hellas Verona dello scorso 6 gennaio. Un match, quello contro gli scaligeri di Marco Baroni, in seguito al quale il 27enne nato a Rotterdam è rimasto in panchina contro il Monza il successivo 13 gennaio, racimolando poi appena 62 minuti complessivi nelle seguenti tre gare contro Fiorentina, Juventus e Roma. Un impiego decisamente col contagocce, quello recente dell’attuale numero due interista il cui futuro, come detto, potrebbe essere lontano da Milano già a partire dalla prossima estate.