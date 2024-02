Bravi solo nelle chiacchiere, non avete vinto niente | Pioli, ‘dissing epocale’ contro Inzaghi: lo Scudetto 2022 è un’altra cosa

L’eterna sfida a distanza tra le due milanesi con gli sfottò che continuano e fanno parte del gioco delle parti.

La rivalità tra Inter e Milan è sempre stata sentitissima soprattutto tra i tifosi milanesi delle due squadre. Nella seconda metà del decennio scorso, anche qualche anno prima, questa rivalità si era un po’ sopita a causa dei momenti negativi che stavano attraversando le due squadre, mai in grado di lottare per titoli o posizioni importanti di classifica.

Dalla stagione 2020/2021 le due compagini sono tornate a primeggiare nel campionato italiano e questo ha ridato vita anche agli sfottò tra i tifosi delle due squadre e ai lunghi battibecchi che hanno sempre fatto parte della stracittadina più importante del nostro calcio.

Anche se l’Inter, nelle ultime stagioni, ha battuto il Milan in una doppia semifinale di Coppa Italia, in una finale di Supercoppa Italiana, in un doppio derby di semifinale di Champions League e quest’anno sembra indirizzata allo scudetto della seconda stella anche grazie al quinto derby consecutivo vinto (5-1) contro i cugini rossoneri, è difficile dimenticare quanto avvenuto un paio di stagioni fa.

Dopo lo Scudetto vinto nel 2021 con Antonio Conte, infatti, la nuova Inter di Simone Inzaghi sembra indirizzata verso il suo secondo scudetto consecutivo, ventesimo per il club. Ad inseguire i nerazzurri, però, oltre al Napoli, c’è proprio il Milan. Il derby del 5 febbraio 2022 sembra indirizzato verso la Beneamata, con il gol di Perisic, firmato nel primo tempo, che la lancerebbe verso il trionfo.

Milan-Inter, l’eterno sfottò

Nel secondo tempo, però, il Milan ribalta derby e stagione con la doppietta di Olivier Giroud. “S’è girato Giroud!”. Quante volte in questi anni abbiamo sentito cantare i tifosi rossoneri questo ritornello per ricordare ai rivali cittadini il modo in cui il bomber francese decise quel derby e quella stagione che poi, come tutti ricordiamo, finì con la rimonta milanista e il diciannovesimo scudetto.

Uno scudetto imprevisto e memorabile che i tifosi del Milan ancora ricordano con enorme soddisfazione e piacere e che è stato più volte ricordato ai tifosi nerazzurri nei mesi successivi. Nonostante le vittorie in Supercoppa e Coppa Italia, la finale di Champions League conquistata vincendo il doppio derby di semifinale, quel Tricolore, a detta dei milanisti, valeva molto di più e difficilmente sarà vendicato.

Kanye West incappucciato a San Siro, la risposta del Milan

Almeno fin quando l’Inter, e a meno di clamorosi colpi di scena avverrà tra qualche settimana, non riuscirà a rivincere lo Scudetto. Tra le due squadre, intanto, è nato un simpatico siparietto social nelle ultime ore. Durante la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, infatti, tra i tifosi nerazzurri è apparso il rapper statunitense, Kanye West, che ora si fa chiamare Ye. Il cantante, che si è presentato insieme alla compagna Bianca Censori, ha scelto però un look alquanto particolare.

Ye, infatti, è apparso incappucciato e con il volto interamente coperto da un passamontagna. Un look innovativo che ha fatto parlare molto di sé, generando anche parecchi sfottò. Tra questi ci sono stati quelli dei social media manager del Milan che hanno deciso di prendere la cosa con ironia e di scimmiottare, sulle pagine social del club, la scelta di Kanye West, con ipotetiche visite ugualmente eccellenti. Ecco quindi spuntare Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith e Gerard Depardieu tutti rigorosamente con il volto coperto da un passamontagna.