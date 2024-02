Con che soldi pensate di pagarmi? | Sarri, il top player saluterà a fine stagione: vuole vincere qualcosa

L’offerta di Lotito è troppo bassa per il giocatore che rifiuta il rinnovo e saluterà la Lazio al termine della stagione, i tifosi e Sarri non l’hanno presa bene

Il secondo posto dello scorso campionato aveva illuso una piazza ambiziosa come quella della Lazio che la zona Champions rappresentasse la normalità per la rosa a disposizione. In realtà quello compiuto da Maurizio Sarri è stato un vero e proprio miracolo, l’apice di un percorso iniziato con Simone Inzaghi con un undici titolare che aveva subito poche modifiche e che aveva trovato la giusta alchimia tattica.

Per questo motivo una partenza, seppur importante, di Milinkovic Savic non è la causa che comporta l’attuale piazzamento in classifica, più conforme alla forza della squadra della Capitale, comunque in piena zona Europa League.

Da dicembre i nuovi innesti hanno iniziato a mostrare le proprie qualità e ad ambientarsi alla Serie A e il rendimento è nettamente migliorato, con un filotto importante di risultati, escludendo la debacle in Supercoppa italiana e il pesante 1-2 subito all’Olimpico nello scontro diretto contro il Bologna.

Gli ottavi di Champions League hanno visto una squadra in salute che, non solo è riuscita a tenere testa, ma ha battuto una corazzata come il Bayern Monaco grazie al calcio di rigore siglato dal bomber Ciro Immobile, portandosi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno all’Allianz Arena.

Alessio Romagnoli e il suo rinnovo con la Lazio ancora da definire

Continua, intanto, il nodo rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli. Il patron Claudio Lotito aveva promesso al difensore che avrebbe ricevuto un adeguamento di stipendio ma un contatto diretto per affrontare l’argomento non c’è ancora stato.

Il centrale, ex Milan e arrivato a parametro zero due estati fa, è in attesa di una chiamata, con il contratto in scadenza a giugno 2027. Al momento il suo ingaggio è di tre milioni netti l’anno, tra i più alti della rosa.

Felipe Anderson con le valigie in mano, apprensione per Zaccagni

Sul fronte rinnovi già sancito l’addio di Felipe Anderson a fine stagione, promesso sposo, a parametro zero, della Juventus. Lotito ci ha provato sino all’ultimo, offrendo un triennale a tre milioni e mezzo, ma la sua volontà di provare un’esperienza altrove ha fatto la differenza.

Da risolvere è la questione che riguarda Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2025, con la posizione del centrocampista offensivo ancora da capire.