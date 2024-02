Io vado via, ma non vi lascio nella m***a | Osimhen, ultimo regalo a De Laurentiis: convinto il connazionale a firmare per il Napoli

L’attaccante nigeriano, che quasi sicuramente andrà via a fine stagione, vuole però fare un ultimo regalo ai suoi tifosi.

Definire la stagione del Napoli movimentata e turbolenta significherebbe davvero utilizzare un pallidissimo eufemismo. Dopo la gioia smodata per il terzo Scudetto, arrivato a maggio scorso, ne sono successe davvero di ogni. L’addio di Spalletti e Giuntoli, un mercato deludente e un campionato fin qui disastroso.

Nel mezzo ben due esoneri in panchina con Rudi Garcia, prima, e Walter Mazzarri dopo che non sono riusciti a riportare a Napoli un po’ di quella tranquillità e di quell’entusiasmo che nella passata stagione aveva caratterizzato il trionfo firmato Luciano Spalletti.

A deludere le aspettative, soprattutto se si considera il rendimento della passata stagione, sono state soprattutto le due stelle della squadra: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Ma, se il primo ha deluso in campo nonostante comportamenti da professionista esemplare ed un massimo impegno sul terreno di gioco; il secondo ha deluso soprattutto per gli atteggiamenti avuti lontano dal prato verde.

Il bomber nigeriano era diventato il vero e proprio idolo di tutti i napoletani. In estate però ci sono stati i primi dissidi e fraintendimenti tra il suo entourage ed il Presidente De Laurentiis per un rinnovo che tardava ad arrivare. A settembre i litigi con Rudi Garcia per una sostituzione e l’affaire del rigore sbagliato a Bologna, con conseguente presa in giro sui social e dichiarazione al veleno del suo procuratore.

Osimhen, il rinnovo e la quasi certa cessione

Una situazione insanabile che però a fine dicembre ha visto uno spiraglio di luce. Osimhen rinnova con il Napoli fino al 2026, percepirà uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione – che lo farà diventare il calciatore più pagato dell’intera Serie A – ma soprattutto il presidente De Laurentiis ottiene una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

Si capisce subito che il rinnovo è soltanto un modo per accontentare tutte le parti e, per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis, Osimhen dovrebbe partire in estate per andare a giocare in una delle squadre più ricche e blasonate al Mondo. Si parla soprattutto di Paris Saint Germain, ma comunque appare abbastanza chiaro che, a meno di clamorosi colpi di scena, il nigeriano in estate andrà via da Napoli.

Napoli, il centrocampista te lo porta Osimhen

Prima di andar via, però, dopo lo Scudetto, i tanti gol fatti e la cospicua cifra che porterà nelle casse partenopee, Osimhen ha intenzione di lasciare un altro regalo ad ADL e a tutti i tifosi napoletani. Convincere il suo connazionale, Wilfred Ndidi, in scadenza di contratto con il Leicester nel prossimo giugno, ad accettare la proposta del Napoli.

Ndidi ha 27 anni ed è un mediano che può agire davanti alla difesa, ma anche all’occorrenza come difensore centrale. Forte fisicamente, disciplinato tatticamente, è un grande recuperatore di palloni ed in Serie A potrebbe fare la differenza con la sua capacità. Dopo sette stagioni e mezzo al Leicester ha voglia di cambiare aria e quella napoletana sembra essere la sua prossima destinazione.