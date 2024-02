Balotelli non ci crede: l’ha rifatto ancora | Incidente stradale e Mercedes disintegrato alle 6 di mattina, lui è rimasto illeso

Brutto sinistro stradale avvenuto nella mattinata di martedì e che ha visto la vettura gravemente danneggiata. Il comunicato della società.

Non solo le cosiddette “Balotellate” – neologismo inventato oltre dieci anni fa e che andava a racchiudere in un’unica parola tutti i comportamenti sopra le righe, giusto per usare un pallido eufemismo, del calciatore Mario Balotelli, talento dalle potenzialità indiscusse e indiscutibili, ma che a causa del suo carattere non è riuscito a diventare un top player assoluto come avrebbe potuto.

L’ex Inter, Milan e City ha vinto tanto, ha fatto molti bellissimi gol e alzato diversi trofei, ma alla fine, facendo i conti di una carriera arrivata quasi al capolinea, si è finito più per parlare per i comportamenti fuori dal campo (tra gossip, cronache rosa, litigi con compagni, allenatori e dirigenti, guasconate in discoteche, pub e luoghi pubblici) che delle sue performance all’interno del terreno di gioco.

Nel corso della sua vita, purtroppo, Balotelli ha fatto parlare molto di sé anche per alcuni violenti incidenti stradali che lo hanno visto protagonista. L’ultimo si è verificato il 23 novembre scorso quando l’ex attaccante della Nazionale è finito fuori strada con l’auto nella sua Brescia. La sua Audi A4 nera rimase completamente distrutta, ma per fortuna lui ne uscì praticamente illeso.

In quei giorni, a causa di un infortunato, il suo club, l’Adana Demirspor, gli aveva dato il permesso di passare qualche giorno in Italia e Balotelli rimase coinvolto in un sinistro autonomo, dopo aver perso il controllo dell’auto ed essere andato a sbattere violentemente contro un muretto che delimitava la carreggiata. Per fortuna ci pensarono gli airbag, dopo essere entrati in funzione, a salvargli la vita.

Da Balotelli a Niang, le disavventure stradali

L’episodio vide l’attaccante uscire dall’auto barcollando e i passanti soccorrerlo e chiamare l’ambulanza. Le forze dell’ordine invitarono Balotelli a sottoporsi all’alcol test, ma lui si rifiutò categoricamente. Scelta questa che fece molto discutere mediaticamente, così come fu molto criticato il suo comportamento anche a causa dell’incidente.

Nelle ultime ore, invece, un altro incidente stradale ha visto coinvolto un ex compagno di squadra di Balotelli, sia al Milan che all’Adana Demirspor. Parliamo del 29enne attaccante, da qualche settimana all’Empoli, Mbaye Niang. Martedì mattina, intorno alle 6.30, infatti, il senegalese è andato a sbattere con la sua Mercedes Classe G, andata completamente distrutta, contro una Seicento in sosta.

Balo ‘cattivo maestro’: per Niang incidente senza conseguenze

Niang è stato soccorso con codice verde, ma è rimasto praticamente illeso. Anche per lui non è il primo incidente stradale in Italia. Nel 2014, infatti, quando ancora giocava nel Milan, distrusse completamente la sua Ferrari e fu condannato a 18 mesi con condizionale.

Nelle ore successive all’incidente è arrivato il comunicato dell’Empoli, attraverso le parole del direttore sportivo Pietro Accardi che ha tranquillizzato tutti sulle condizioni del calciatore, sugli esiti dei test svolti da Niang dopo il sinistro che sono risultati tutti negativi e sul fatto che il calciatore nel pomeriggio avrebbe svolto la seduta di allenamento normalmente insieme ai compagni.